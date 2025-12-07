Владимир Георгиев: Вносителите на вота лъжат хората, справедливо излезли на протест

Отстояваме това, за което участваме в управлението, без да сме кресливи



„Моят прочит за вота на недоверие е, че вносителите му лъжат хората, които излязоха съвсем справедливо на протест. Точно сега да се говори за недоверие в икономическата политика е неоснователно. Тази година се възстанови голяма част от парите по ПВУ. Направиха се голяма част от плащанията към бизнеса, запазва се кредитния рейтинг на България на международно ниво. По икономически растеж България е в челните места на Европа. Безработица почти няма“.

Това каза народният представител от “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Владимир Георгиев в ефира на БНР.

Той припомни, че още миналата година лявото обединение е направило заявка за не само за запазване на швейцарското правило за пенсионерите, но че ще се застъпи и за младите хора и семействата, за повече средства и за спорта и общините.

„Ние не сме толкова кресливи, но отстояваме последователно това, за което участваме в управлението“, бе категоричен социалистът.

Той съобщи, че осъществява комуникации с много настоящи и бивши кметове и за тях, независимо от партийния цвят, е много важно да се приеме бюджет навреме. И в случай че новият бюджет за 2026 се изпълни на сто процента, общините ще бъдат по-спокойни и удовлетворени. Едно от добрите неща за общините е, че са възстановени парите по ПВУ, напомни народният представител.

„Освен пари за инфраструктура се намериха и пари за енергийната ефективност. Обърна се и голямо внимание и на решаване на водната криза. В лицето на вицепремиера Атанас Зафиров, на министрите Иван Иванов и Манол Генов се направи така, че да се постави предимство на общините с криза във ВиК сектора. А много от забавените, вече договорени средства бяха причина за натрупване на проблеми“, посочи Владимир Георгиев.

Той обясни, че успеха за отделната община зависи от активността на кметовете и от това какви проекти са подготвени, а не от снимки до герба.

„Страната ни има нужда от стабилност, спокойствие и от редовно управление, което допълнително ще доведе инвестиции, които и сега не са в малък размер. А исканията на протестиращите са основателни, но в съвсем различни посоки. Едни са за еврото, други против него, едни са за войната в Украйна, други са против“, маркира своите впечатления от случващото се народният представител.

Той посочи, че правителството и управляващото мнозинство се е вслушало в тези протести и изводът е че трябва да се говори и по различен начин какво се прави. Не е обяснило например, че не се отнемат пари от протестиращите, а стремежът е да се повиши минималната работна заплата, на средствата за втората година майчинство, и др. В резултат на което недоволството от самия бюджет би трябвало да изчезне.

„Ние от БСП – ОЛ често се срещаме с нашите организации и често понасяме критики, но и разбиране. Ако се наложи да ходим на избори, ние ще бъдем в кондиция, но в този момент страната ни има нужда от спокойствие“, каза Георгиев.

