Виктор Папазов: Летим към гръцки сценарий, но ще катастрофираме по-бързо

Еврото е стратегически избор дотолкова, доколкото това е отказ от национален суверенитет.“ – казва Виктор Папазов, икономически съветник на Възраждане.

„Ние се качихме на Титаник, след като вече се е сблъскал с айсберга, гълта вода и потъва.“

Папазов е категоричен:

Няма нито една държава в ЕС, която след влизането си в еврозоната да е станала по-просперираща. Всички затъват в дългове, губят конкурентоспособност и независимост.

„Летим към гръцки сценарий, но ще катастрофираме по-бързо“, предупреждава той.

Съгласни ли сте, че еврото е началото на края на икономическия ни суверенитет?

