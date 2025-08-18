Виктор Папазов: Европейските клоуни, пардон „лидери“ май още не разбират, че времето им изтече

Чета и се дивя на наивността и късата памет на хората.

Тръмп бил казал, че ще говори със Зеленски, който незнайно защо още го наричат президент на Украйна, да сключил сделка. Каква сделка? Та от този наркозависим, нищо не зависи.

Тази война, по признание на самия Запад е война на колективния Запад срещу Русия. Тя започна още през 1997, когато беше нарушено обещанието НАТО да не се разширява на изток. Да не говорим, че това е третата подобна война за последните 200 години и тя ще свърши по същия трагичен начин за запада.

Тази война ще свърши, когато бъдат изпълнени условията в меморандума от декември 2021 и бившата УССР бъде демилитаризирана и денацифицирана.

Разбира се, вчера Путин беше достатъчно възпитан и любезен към домакина си. Каза всички добри думи, които Тръмп искаше да чуе, за да изглежда световния миротворец, но не отстъпи нито милиметър от позициите си. Вероятно президентите на двете велики държави са се договорили. Какво точно, ще разберем през следващите месеци. Колкото до бивша Украйна, тя е свършена. Използваха я, разрушиха я и я разграбиха. Сега ще я оставят на произвола. Някои от съседите ще си откъснат парчета, а остатъка, ако въобще нещо остане, ще се превърне в нещо като Хаити, но на европейския континент – бедност и престъпност.

Европейските клоуни, пардон „лидери“ май още не разбират, че времето им изтече. Идва гореща есен и студена зима.”

~ Виктор Папазов, народен представител от Възраждане през 50-тото Народно събрание

Facebook

Twitter



Shares