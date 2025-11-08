Вигенин: Здравето е право, а не привилегия. Да осигурим достъп до лекарства на всички граждани

Здравето е право, а не привилегия.

Само чрез повече солидарност, конкуренция и прозрачност на цените можем да изградим единен пазар на лекарства, който работи за всички европейци.“ Това заяви бългаският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който беше домакин на закуска-дебат в Европейския парламент на тема „Отключване на достъпността: Проучване на решения за устойчиво здравеопазване “, организирана съвместно с Affordable Medicines Europe. Заедно с колеги от Европейския парламент, представители на индустрията и потребителските организации, той представи виждането си – как Европа може да осигури по-достъпни и устойчиви здравни системи.

“Проблемите с достъпът и ценовата достъпност на лекарствата не са нови, но през последните години те станаха по-остри и по-видими. Добре е, че вече са в центъра на политическото внимание“, изтъкна Вигенин. Той смята, че Европейският съюз има уникалната възможност да подобри достъпа до лекарства и да направи лечението възможно за всички. „С преразглеждането на фармацевтичното законодателство и предложения Закон за критично важните лекарства ние преработваме рамката, която ще регулира медикаментите в Европа за бъдещите поколения“, коментира той. Вигенин е на мнение, че правилният подход може да гарантира достъпност и наличност, като същевременно насърчава иновациите, които да достигат до всички европейски граждани.

Евродепутатът смята, че може да се подобри осигуряването и ценовата достъпност на лекарствата и по този начин да се осигури по-добро използване на публичните средства: „Повишената конкуренция и по-голямата ценова прозрачност могат да помогнат за постигането на тези цели, както и да се търсят пътища – как да се използва ролята на различните участници на пазара, така че всеки да допринесе за достъпността на лекарствата.“ Той е на мнение, че най-добрата възвръщаемост на публичните разходи идва от осигуряването на нужните лекарства за пациентите, независимо къде живеят или колко печелят – и то на цена, която здравните системи могат да поемат.

Кристиан Вигенин обърна внимание на неравенството в достъпа до лекарства между различните части на Европа: „Твърде често виждаме, че пациентите в големи държави членки получават нови терапии месеци или дори години преди пациентите в по-малки страни, често от Централна и Източна Европа. В моята родина България, например, времето до пазарен достъп е значително по-дълго в сравнение с много други държави – всъщност най-дългото в целия ЕС – над 2 години. Много терапии са и по-скъпи, отколкото в други страни членки. Този дисбаланс е несправедлив и подкопава духа на солидарност в Европейския съюз. Здравеопазването може да е национална компетентност, но равнопоставеният достъп до лекарства е морална и политическа отговорност, която всички ние трябва да споделим.“

Евродепутатът благодари на Affordable Medicines Europe за партньорството и на всички участници —Яннис Натсис (ESIP), Анчела Сантос (BEUC) и Маргрит Кейзер (Affordable Medicines Europe) – за ценния им принос по темата.

