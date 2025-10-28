Вигенин: Необходимо е повече уважение към усилията и отговорността на БСП

Да започне преглед и актуализация на споразумението за съвместно управление

„Постът председател на Народното събрание не си заслужава политическия хаос и нови избори. Председателят на БСП подхожда сериозно, а министрите ни работят денонощно и е необходимо повече уважение към тези усилия, защото предстои важен период за България. Всички лидери трябва по-отговорно да подходят, не са необходими театралност и внушения, че едва ли не лидерът на подкрепящата партия владее държавата. Нека има повече мярка в политическото поведение.“ Това заяви членът на ИБ на БСП и евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред БТВ. Той коментира, че Наталия Киселова има пълна подкрепа за работата си в групата на БСП-ОЛ и ѝ се дължи благодарност и уважение от всички партии.

Той изтъкна, че по темата съдебна власт не е направено почти нищо и това е по-големият проблем, а не разследване срещу един или друг кмет. Вигенин отбеляза, че по тази тема има залегнали ангажименти в споразумението за управление, но по голяма част от тях няма движение, като например новия състав на ВСС. „В съдебната власт има много нерешени проблеми, сериозна работа, която не е свършена. Това поражда недоверие и се изражда в общо недоверие към институциите“, коментира членът на ИБ на БСП. Той призова да започне широк разговор между управляващи и опозиция за решаване на тези въпроси.

По темата за провелия се дебат в Страсбург, посветен на правосъдието в България, Кристиан Вигенин обясни, че е имал критика към онези български политически лидери, които сега правят кампании навън, а само преди година правеха квалифицирано мнозинство заедно с ГЕРБ и ДПС и с промените в Конституцията допълнително забавиха и объркаха реформите в съдебната система. Евродепутатът предупреди, че с този подход ПП-ДБ правят още по-грандиозен образ на Пеевски и се създава впечатление, че той контролира всички и всичко, което е далеч от истината. Вигенин призова да се остави разследването срещу Благомир Коцев да приключи, да бъде връчен обвинителният акт, а да не се обявява предварително за политическа репресия.

„Ние, от БСП, искаме прозрачно управление, такова, което не се свързва с корупционни практики, поставясилни социални политики и увеличаване на доходите. До голяма степен сме изпълнили част от предварително поставените цели“, акцентира Вигенин.

„Трябва да се направи преглед и актуализация на споразумението за съвместно управление и да се обсъди възможността партиите в управлението да бъдат представени и на регионално ниво. Една от темите, по които е нужна реформа и трябва да се обсъди, е данъчната политика. Но не като търговия между партиите, а като необходимост в интерес на гражданите“, заключи членът на ИБ на БСП.

