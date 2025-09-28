Вигенин: Иновациите да не са самоцел, а да се насочат към разрешаване на неотложни обществени проблеми

Европа е изправена пред множество предизвикателства в здравеопазването, околната среда и социалната сфера, които изискват общи решения.

Затова в Комисията по здравни въпроси българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин участва активно в обсъждането на Европейската стратегия за науките за живота с комисарите Екатерина Захариева, отговаряща за научните изследвания и иновациите и с Оливер Вархеи, комисар по здравеопазване.

Евродепутатът приветства появата на стратегията в този важен момент за Европа, тъй като проблемите изискват координиране на научните и обществените отговори. „Актуален е акцентът върху механизмите за финансиране и инвестиции, които биха могли да отключат жизненоважни проекти. От решаващо значение е Стратегията за науките за живота да остане обвързана с обществения интерес. Иновациите не трябва да бъдат самоцел, а инструмент за справяне с неотложни обществени предизвикателства като антимикробната резистентност, готовността за справяне с пандемии, въздействието върху здравето, свързано с изменението на климата“, изтъкна Вигенин. Според него тези проблеми засягат в различна степен уязвимите групи от населението: „Необходимо е да очертаем решения, основани на справедливост, устойчивост и етична отговорност.“

Евродепутатът зададе въпроси към двамата комисари: „Тъй като програма „Хоризонт Европа” и други инструменти за финансиране на ЕС играят централна роля в подпомагането на проекти в областта на науките за живота, как Комисията ще осигури по-справедливо разпределение на средствата между всички държави членки, така че научните изследвания и иновациите да не се концентрират в няколко водещи държави? Как Комисията ще гарантира, че тези проекти ще останат фокусирани върху спешните приоритети в областта на общественото здраве, ще доведат до осезаеми резултати и ще се придържат към строги етични, екологични и обществени гаранции?“

В отговор еврокомисарят Екатерина Захариева заяви, че Комисията се стреми да опрости правилата и прилагането им, без да чака следващата Многогодишна финансова рамка. Тя отбеляза, че е важно и страните членки да увеличат подкрепата си от националните бюджети за своите изследвания и иновации, защото е видима връзката между успеваемостта в програмата „Хоризонт” и инвестициите, които идват от страните членки от техните национални бюджети. Комисар Оливер Вархеи допълни по въпроса на Вигенин, че ЕК ще продължи да финансира готовността за готовността за справяне с пандемии и борба с антимикробната резистентност, както и всички останали политики в областта на общественото здраве, които се изпълняват в момента.

Facebook

Twitter



Shares