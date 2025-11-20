Вигенин и Пенкова организират дискусия за устойчивото развитие на Черноморския регион

Членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент – Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова организират дискусия за устойчивото развитие на Черноморския регион. Форумът, на тема: „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“, ще бъде открит от заместник министър-председателя Атанас Зафиров.

Събитието ще се състои на 21 ноември 2025 г. (петък), от 16:00 до 18:00 часа в зала „Форос“ на Международния конгресен център в Зона за обществен достъп на Пристанище – Бургас.

Във фокуса на дискусията е стратегическият подход на Европейския съюз за гарантирането на сигурен и устойчив регион на Черно море.

Ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Кристиан Вигенин ще представи темата за ролята на Европейския парламент и политическата визия на ЕС за стабилен и свързан Черноморски регион.

Цветелина Пенкова, заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент ще говори по въпроса за енергийните коридори и стратегическата свързаност в региона на Черно море като част от европейската черноморска стратегия.

В дискусията участие ще вземат още зам.-министърът на външните работи Николай Бериевски, зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, инж. Петър Кънев, ръководител на Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество ръководител (ПАЧИС) и проф. д-р Маруся Любчева, учредител на Черноморския институт, гр. Бургас, представители на Пристанище – Бургас.

