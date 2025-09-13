Вигенин: Евросъюзът трябва да отстоява с повече самочувствие интересите на европейските граждани

Необходимо е с общи усилия да направим така, че Европейският съюз да отстоява интересите на гражданите със самочувствие и ясни позиции.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин пред телевизия Нова нюз.

„Европейският и българският парламент си приличат в голяма степен. И там, и тук има сходни мнозинства и малцинства, има креслива опозиция и умерено проевропейско мнозинство, има конфронтация. През изминалата седмица Европейският парламент се показа като жив парламент, чуха се различни мнения, чуха се критики към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и към самата комисия. Но този път в речта си тя даде заявка за повече амбиция в действията, което всъщност искат да чуят и европейските граждани“, акцентира евродепутатът. Той уточни обаче, че проблемът е как заявките да се превърнат в действия: „Речите трябва да водят до конкретни резултати в борбата с бедността, в социалните дейности, за качествени работни места, конкурентна икономика, до повече сигурност със собствени усилия. Трябва да се запитаме и как тази реч кореспондира с униженията, които преживяхме през последните месеци – търговската сделка със САЩ и по отношение на конфликта в Украйна. Имаше и противоречиви послания, като например заявката, че ще се освободим от мръсните горива от Русия, защото имаме нужда от произведена у нас чиста, зелена и евтина енергия. В същото време правим сделка със САЩ за същите мръсни горива, които са и много по-скъпи, но там вече няма проблем. Двойните стандарти правят впечатление и трябва да бъдат преодолени.“



По повод изготвяното законодателство за критичните лекарства, Кристиан Вигенин разясни, че идеята за него е възникнала след COVID, когато се оказа, че Европейският съюз е твърде зависим от внос на лекарства от различни региони, което създава заплаха за здравната сигурност. Сега се цели да се върне производството на такива лекарства в Европа, но и да се създадат необходимите запаси от тях, като при търговете ще се дава приоритет на европейски производители и на най-ниската цена. Той уточни, че е необходимо да се отчетат националните специфики на страните при определяне на критериите за търговете, защото здравните системи са различни, бюджетите са също различни. „Има риск при централизирани търгове, вместо да получим по-евтини лекарства за всички, да се получи обратното – в по-малки страни, с по-ниски бюджети като България да се получи по-висока цена и недостиг на лекарствата. Прякото договаряне позволява на страната ни да постига по-ниски цени с големите фармацевтични компании, защото те разбират какви са нашите бюджетни ограничения. Обаче ако правим търг заедно с големите държави, с големи здравни бюджети, може да се окаже, че общата цена ще бъде по-висока за нас“, разясни риска Вигенин. Затова, като член на Комисията по обществено здраве, той ще настоява за повече гъвкавост и отчитане на тези фактори, в координация с българското правителство, за да бъдат защитени интересите на гражданите.



По повод внесения пети вот на недоверие към правителството Кристиан Вигенин коментира, че е необходим по-умерен тон от страна на управляващите и по-конструктивна критика от опозицията. Предупреди, че ще бъде грешка, ако искащите вота се плъзгат по повърхността, а управляващите не използват повода да си направят изводите, защото темата е много важна за цялото общество. Евродепутатът отбеляза с реализъм, че темата „Правосъдие и вътрешни работи“ е стара ахилесова пета за България, напредъкът на страната не е драматичен и със сигурност предстои още много работа в тази сфера.





