Вицепрезидентът: Контрапротестите са партийни

Изключително безразсъдно е да се вади етническата карта, етнически проблеми в България не съществуват, заяви Илияна Йотова

Трябва да направим всичко възможно да опазим гражданския мир в страната. Отговорността е на тези, които организират контрапротестите. Ние проследихме тяхната организация, това са партийни протести. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Пловдив, запитана за позицията й за контрапротестите, които се организират на редица места в страната.

Вицепрезидентът посочи, че на досегашните протести хората са излезли спонтанно, за да изразят своето несъгласие с арогантното отношение на властта и начина, по който се прави политика в България. „Да, имаше партийни лидери и политически лица, но и много хора, които не принадлежат към никоя политическа сила“, подчерта Йотова.

Вицепрезидентът беше категорична, че органите на Министерството на вътрешните работи не трябва да допускат стълкновения и това, което се случи на 1 декември в София. На въпрос защо контрапротестите се организират от политическа сила, която не участва официално в правителството, Илияна Йотова посочи, че отговора трябва да дадат организаторите. „За мен по-притеснително е, че се вади етническата карта. Такъв проблем в България не съществува. Тя винаги е давана за пример в Европа за етническа толерантност, особено в размирните Балкани с едни от най-тежките етнически конфликти – твърдя го като човек с 10 години опит като евродепутат“, заяви вицепрезидентът. Тя определи като изключително безразсъдно да се вадят подобни аргументи днес.

Илияна Йотова очаква съдържателна и концентрирана дискусия по вота на недоверие към правителството. „Вероятно при гласуването ще проработи математиката. Но различното при шестия вот на недоверие е подкрепата на голямо мнозинство от българските граждани“, изтъкна вицепрезидентът.

На въпрос за възможното разделение, което може да предизвикат протестите и контрапротестите сред българското общество, Йотова заяви, че разделението може да дойде само от лоша политика и от това, че хората не виждат бъдеще. „Имаше определен период на успокоение и перспектива. А сега все по-често чуваме родители, които съветват децата си да отиват в чужбина“, подчерта вицепрезидентът.

