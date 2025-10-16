Веселина Александрова от ПП-ДБ: Стотици ученици в Пловдив са без нормален учебен процес, въпреки че решения има

Какво прави Община Пловдив, за да осигури нормални условия на обучение за стотици ученици, преместени в сгради без капацитет и принудени да учат изцяло във втора смяна?

Това пита общинската съветничка от ПП–ДБ Веселина Александрова в официално писмо до кмета Костадин Димитров.

Въпросите ѝ са провокирани от сериозния и продължаващ проблем с временната организация на учебния процес за учениците от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“, които вече над месец се обучават във вечерни смени, разпределени между различни сгради из града.

Питането, подкрепено от групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Общинския съвет, поставя под въпрос липсата на дългосрочна стратегия и неоползотворени възможности – както от страна на общината, така и на висшите учебни заведения в града.

Хуманитарната гимназия е преместена с 35 паралелки в три други училища – СУ „Черноризец Храбър“, СУ „Димитър Матевски“ и СУ „Св. Софроний Врачански“.

ОУ „Княз Александър I“ е разпределено с 37 паралелки между Общинския детски комплекс, СУ „Пейо Яворов“, частния център „Евро-Алианс“ и СУ „Никола Вапцаров“.

Обучението се провежда изцяло във втора смяна. Училищата-домакини не разполагат с адекватна материална база или физически капацитет, за да поемат допълнителния брой ученици. Родители на засегнати деца още в началото на учебната година са настоявали пред администрацията да бъдат потърсени алтернативни пространства във висшите учебни заведения на територията на града. До момента обаче, по техните думи, не са получили официален отговор, подчертава Александрова.

Тя настоява за конкретни отговори:

-Проведени ли са разговори с Министерството на образованието или с висши учебни заведения в Пловдив относно временно предоставяне на подходящи сгради или зали?

-Ако не – възнамерява ли администрацията да предприеме такава инициатива?

-Съществуват ли свободни общински помещения – включително бивши детски градини и подблоковипространства – които могат временно да се използват за учебен процес?

-Предлагани ли са такива възможности на директорите на двете засегнати училища?

По думите ѝ, Пловдив се оказва в изолация от добрите управленски практики. В редица други градове, при мащабни ремонти, университети и държавни институции се включват активно, предоставяйки помещения за обучение, така че децата да не бъдат лишавани от нормален образователен процес.

„Пловдив не е единственият град с ремонти, но остава сред малкото, които не търсят и не прилагат реални алтернативи“, коментира тя.

Александрова очаква писмен отговор от кмета до следващото заседание на Общинския съвет – Пловдив.

