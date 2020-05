Веселин Марешки: Радев – мандатът му е загуба на време, Борисов – България вижда какво прави

Веселин Марешки, зам.-председател на 44 НС, “Воля”, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Канал 3” и “Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Мъжеството в политиката; БСП – нищоправеща опозиция; “Воля” редом до Борисов и ГЕРБ

Беновска посрещна Веселин Марешки в студиото. “Не знам дали ми четохте и слушахте коментара, но нека Ви питам и Вас, защото Вие обичате да сте артистичен и съдържателен. Попитах министър-председателя в коментара си – г-н Борисов, здрави ли са bell of the ball на екипа Ви, за да останем живи? – bell of the ball е английски идиоматичен израз, който няма да се наема да го преведа буквално, но означава твърдост, мъжество, сила, за да устоиш. Вие вече сте 3 години в парламента, а в политиката по-отдавна – Вие лично имате ли bell of the ball?” попита Беновска. Марешки отговори, че се е доказал в живота и точно тези качества му дават шанс да оцелява и да се развива, независимо колко е трудно.

“На Вас Ви се налага да се съревновавате с една жена, която се опитва да ръководи една опозиционна партия и да доказвате, без да нарушавате кавалерството си, кой е по-ценен в политиката. Как се справяте?” попита водещата. Марешки подчерта, че му е лесно, защото е реален човек и прави реални неща, но отсреща стои партия, която има своите лостове за влияние както в медийното пространство, така и сред хората. “Те успяват да наложат празни безсмислени хора, както и Тръмп нарича неговата опозиция “нищоправеща опозиция”. “Една опозиция, която е абсолютно безсмислена и нищоправеща, но много шумна и много гръмка. Накрая подлъгват хората и успяват да направят така, че други хора, които имат реални шансове да помогнат за това България да стане още по-хубава държава, остават неразбрани и изолирани, без шанс да покажат качествата си” заяви зам.-председателят на 44 НС.

“Вие не тичате ли след силните, след силния Борисов, за да изглеждате и Вие силен?” попита Беновска. “Аз мога да тичам до силния Борисов. Всяко едно добро нещо, което е идвало от Борисов и от ГЕРБ, ние сме го подкрепяли. Силата на Борисов и на ГЕРБ е ясна. Ние виждаме нашата роля в това, че независимо, че Борисов и ГЕРБ са силни, виждате, че не всичко е на топ ниво и в един момент, когато държиш толкова дълго време властта, някой път изтърваш някои моменти. Аз по-скоро виждам нашата роля в това да бъдем коректив, донастройващото, а не революционното. В крайна сметка всички социологически проучвания показват, че ГЕРБ пак са първа политическа сила, което означава, че хората ги харесат. Ако ги харесват, ние няма как да правим революция, да събаряме това, което харесват хората, но можем да го наместим” заяви Марешки.

Марешки-Каракачанов; Въоръжение или грижа за хората?

“Пламти ли фитил между Вас и другия претендент за президентския пост на миналите президентски избори – Красимир Каракачанов? Вие искате да се намаляват парите за въоръжение, за бойни кораби и бойна техника, а той пък настоява за обратното” попита Беновска. Зам.-председателят на 44 НС коментира, че двамата са много различни – Каракачанов 30 години се е борил със зъби и нокти да расте и да попадне в това място и му се е сбъднала детската мечта. “Не е с ирония, аз Ви казвам. Аз нямам никакъв интерес от това да ставам нито вицепремиер, нито да съм във властта, нито да съм в политиката. Станах вицепредседател на НС, защото хората го поискаха, но не се чувствам удовлетворен” каза Марешки и подчерта, че не е купувал гласове и никой не му е помагал. “Срещу системата знаете какъв бой изядох по време на изборите” коментира Марешки. “Надявам се не намеквате, че на Каракачанов някой му е помагал?” попита водещата. Зам.-председателят на 44 НС отговори, че много неща излизат в публичното пространство – продажба на паспорти, водата на Перник, които не са правени от “Воля”. “Делите ли нещо с Каракачанов?” попита водещата. Марешки заяви, че животът показва кой кой е и няма за какво да се бори с Каракачанов, защото се съревновава с други хора и това за него би било бягане назад. “Лоша работа! Каракачанов го няма, а Вие взехте да го нападате” коментира Беновска. Зам.-председателят на 44 НС подчерта, че не иска даже да говорят за него. “Как да не искате да говорите като оспорвате правото на него като вицепремиер и силов министър да иска въоръжаването да продължи?” попита Беновска. Зам.-председателят на 44 НС каза, че не оспорва правото му. “Какво е казал генерал Майерхейм – казва, че трябва да създадеш такова ниво на живот на своите сънародници, че да искат да го защитават. На Великденското обръщение Папата каза – трябва да прекратим всякакви пари за военно оборудване и да ги насочим към лекарите, полицаите и хората, към бизнеса. Това е в момента нещото, което всички трябва да се стремим да възстановим” каза Марешки. “Как ги свързахте тия две несвързваеми понятия? Папата и Генерала?” попита Беновска. Марешки обясни, че след войната не трябва въоръжаване, а хора. “Аз съм на страната на Папата, а не на Каракачанов” подчерта лидерът на “Воля”. “Къде слагате в този пъзел и Корнелия Нинова, която незнайно защо пък реши да Ви подкрепи?” попита водещата. Марешки отговори, че Нинова вътрешно е “за” въоръжаването, но понеже е изтървала топката и трябва да се опитва да се закачи за “Воля”, но това няма как да стане, защото хората не вярват на лъжи и думи, а искат реални действия. “Аз в парламента им прочетох нейното изказване, в което тя като председател на БСП и цялата група казаха, че са “за” въоръжаването и го подкрепиха, така че сега да се обръщат и да казват, че са против – това е фалшива новина” подчерта Марешки.

Бизнесите на Марешки; Плажовете и цените; Субсидиите на партиите

“Колко души имате работещи във Вашите фирми?” попита Беновска. Марешки отговори, че са около 3500-4000 души, основно в аптекарския и горивния бизнес, но има и фитнеси, плаж и други по-дребни бизнеси. Водещата го попита дали ще дава безплатни шезлонги и чадъри тази година. Бизнесменът обясни, че от 10 години при тях чадърът е 2 лева – нещо, за което министърът на туризма се бори. “Ако се бяха допитали до мен, аз щях да им кажа как става. Затова казвам, че можем да бъде коректив, който да направи така, че България да се управлява по-добре и когато се посъветват с нас – винаги печелят. Например, когато беше случаят със заплатите, когато ние предложихме да не получаваме заплати, когато казахме да се спрат субсидиите на партиите, сега казваме субсидиите на партиите да се спрат докрая на мандата. “Беше много трудна битката, която проведохме за първата част. Мисля, че никой няма да може, те не го искат, но няма как – ние ще бъдем много шумни и никой няма да се изправи срещу хората, когато има хора, които не получават заплати. Виждате 50 % от българите са там. Няма как партиите да са най-добре платените бизнеси, защото голяма част са го превърнали в годините в бизнес и са единствените процъфтяващи. Субсидиите трябва да бъдат 0 докрая на мандата” каза Марешки.

“Чакате ново заседание на НС ли, за да продължите за субсидиите?” попита Беновска. Зам.-председателят на 44 НС обясни, че са входирали и е убеден, че ще мине комисия. Той смята, че са малко екстравагантни, защото са по-напред във времето и понякога не са разбрани, но след време се доказва, че са прави.

Цените на горивата; Корупцията в България

“Губите ли сега от цените на горивата?” попита водещата. Бизнесменът категорично заяви, че не губи и горд и щастлив, защото е успял да направи бизнес в лекарствата и горивата, който да е печеливш и да не е ограбващ за българите. “Повече пари не ме правят щастлив. Като изляза на улицата срещам хора и искам и те също да живеят нормално и щастливо. Държавата ни е прекрасна и мисля, че това може да се случва. Малко трябва да се понамали корупцийката, по-малко тези, които са корупционно ориентирани” каза Марешки, а Беновска го помоли да говори конкретно кой е корумпиран. Бизнесменът обясни, че във всяка държава има корупция, но в някои сфери някой “малко се е поразпищолил”. “А, Вие разпищолил ли сте се?” попита водещата. “Не, аз мисля, че съм здраво стъпил на земята” отговори бизнесменът. Беновска го попита за къщите на морето и дали не се е разпищолил там. Марешки обясни, че това е смешно казано, защото това е законна къща и може би е най-посещаваното място през лятото от цялото Черноморие, защото чадърите и шезлонгите са по 2 лева и хората са доволни.

Мерките срещу коронавирус в законопроект

“Най-важният въпрос остава в крайна сметка – какво ще правим след коронавируса, защото много бизнеси няма да оцелеят, много работни места няма да оцелеят. Сигурно Ви изненадвам, но ако може да бъдете по-конкретен – в понеделник или вторник ще бъде ясен законопроект, поне един или два на ГЕРБ, които предлагат част от тези мерки, които са в закона за извънредното положение, да влязат в други закони с по-дългосрочно действие. Вие на какво ще държите и срещу какво бихте били против от “Воля”?” попита Беновска. Марешки смята, че разходките по парковете изобщо не е трябвало да бъдат спирани, а да има контрол и който не спазва мерките – да бъде наказван, както и не може да се затвори един булевард, защото някой “идиот прави катастрофа”. Според зам.-председателят на 44 НС някои мерки са били прекалени, но правителството бързо е реагирало.

Алкохолът, наркотиците и ПТП-тата

“По класацията на Евростат мисля, че сме на 2 място по ПТП на глава от населението. Сега сякаш малко със спирането на ходенето напред-назад привидно са намалели, но без да се възползвам от този случай със смъртта на Милен Цветков – за сетен път показателен, че не можете Вие законодателите и държавата в лицето на изпълнителната власт и съдилищата – трите власти не можете да се справите с наркоманите” подчерта Беновска. Марешки подчерта, че са направили предложение, което е крайно, но може да се коригира – този, който е хванат с наркотици и алкохол, доживотно да губи правата си. Беновска попита защо да е крайно при положение, че тези водачи потенциално могат да отнемат човешки живот. Депутатът от “Воля” обясни, че човек може да се поправи и може да се приложи 5-10-годишен срок на наказанието за употреба на алкохол и наркотици, а за отнемането на човешки живот е ясно, че трябва да лежи до живот и да няма никакво спасение за виновника. “Проблемът е, че когато стане нещо трагично и нелепо като инцидента с Милен Цветков, този, който го е направил, е жив и има възможност да се търси някаква защита, а този, който е пострадал, няма как да го върнем на този свят. Затова ние искаме по-крайни мерки, за да не може тези, които са останали живи, да намират вратички в закона и да се спасяват” подчерта Марешки.

Президентските избори; Радев – като човек и като президент; Борисов-Радев

“Провокира ме писмото на Вашата политическа партньорка г-жа Мария Льо Пен, Национален сбор за Франция. Тя съобщи новината, че ще се кандидатира за президент на следващите избори и ще свали Макрон. Вие ще се кандидатирате ли за президент?” попита Беновска. Марешки отговори, че има време, преди това има парламентарни избори, на които задължително ще участват и спрямо резултата ще се прецени как да действат като партия. “Тя не ми е просто партньорка, а с всички хора, с които се срещна и те разбират какъв човек съм, имаме много добри приятелски отношения. Ние сме много близки с нея, с Вселенския патриарх, с много други хора” коментира Марешки.

На въпрос на водещата дали е близък с президента Радев, Марешки отговори, че не са. “Харесвам човека Радев, но президента Радев не го харесвам” подчерта зам.-председателят на 44 НС. “Какво е това раздвоение на личността – от едната страна е президент, от другата е човек?” попита Беновска. “Ако не беше станал президент и си беше обикновен човек, щях да го харесвам, но вече като стана президент, за всичкото това изгубено време, тези 3-4 години нищо хубаво не дойде от президентската институция. Не мога да кажа едно нещо, с което е блеснал, че е помогнал на България” категоричен бе Марешки. “А, Бойко Борисов хвалите ли го?” попита Беновска. Марешки отговори, че нито хвали, нито го мрази. Ако трябва да ги сравнявам – премиерът се справя много по-добре от президента. Няма нужда аз да го казвам, то цяла България го вижда. Не е моя работа да им давам оценка. Има избори, на изборите се вижда кой как го оценяват. Аз мисля, че втори мандат президент Радев няма да видим по никакъв начин, защото този му мандат беше пълна излагация. Аз не се радвам от това нещо, защото искам да имаме силно правителство, силно президентство, силно народно събрание, хора с идеи, хора, които да милеят за България. Той милее за БСП и то не за БСП, а за Корнелия Нинова, защото от БСП вече прозряха що за човек е и че се интересува повече от себе си от Корнелия Нинова” заключи Веселин Марешки.