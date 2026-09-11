Венко Сабрутев: Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър?

Политикът отправи остър въпрос във връзка с темата за президентските помилвания

„Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър?“ Това заяви Венко Сабрутев, поставяйки темата за помилванията в центъра на политическия дебат.

Изказването му идва на фона на публичната полемика около решение за помилване на осъден за престъпления, свързани с наркотични вещества.

С въпроса си Сабрутев отправя критика към решението за помилване и поставя акцент върху отговорността на държавния глава при упражняването на това конституционно правомощие.

Темата предизвика политически реакции, след като в публичното пространство беше повдигнат въпросът за конкретно помилване, извършено през 2022 г.

От президентската институция по-рано обясниха, че решението е било взето по предложение на Комисията по помилването след проверка на обстоятелствата и получаване на експертно становище за здравословното състояние на осъдения.