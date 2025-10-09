четвъртък, октомври 9, 2025
Последни:
Политика

Венко Сабрутев: Отговорът на Борисов-Пеевски не закъсня!

Редактор

Владислав Горанов призна: държавата е на ОГРОМЕН МИНУС – дефицитът е двойно по-голям от плановете на Теменужка.

#КОЙ взе парите?

 1,4 милиона българи отново живеят под линията на бедност;

 Майчинските и детските са замразени;

 Но… 9 милиарда лева отиват в касичката на Пеевски!

 Но това не е всичко! Горанов заяви, че за 2026 г. подготвят още по-рекорден дефицит от 8% (невиждан за последните десетилетия). Но пари за младите лекари, разбира се, продължава да няма!

<<<Националните телевизии няма да покажат тази графика, но може да споделите този пост, за да достигне истината до повече хора>>>

Интересно от мрежата

Вижте още

Атанас Зафиров: Има огромен неизползван потенциал в отношенията ни с Китай

Редактор

Откъде са прекопирали мотивите за вота от ППДБ?

Редактор

Какви са средствата за България по кохезионния фонд?

Редактор

Pin It on Pinterest