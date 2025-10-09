Венко Сабрутев: Отговорът на Борисов-Пеевски не закъсня!

Владислав Горанов призна: държавата е на ОГРОМЕН МИНУС – дефицитът е двойно по-голям от плановете на Теменужка.

#КОЙ взе парите?

1,4 милиона българи отново живеят под линията на бедност;

Майчинските и детските са замразени;

Но… 9 милиарда лева отиват в касичката на Пеевски!

Но това не е всичко! Горанов заяви, че за 2026 г. подготвят още по-рекорден дефицит от 8% (невиждан за последните десетилетия). Но пари за младите лекари, разбира се, продължава да няма!

<<<Националните телевизии няма да покажат тази графика, но може да споделите този пост, за да достигне истината до повече хора>>>

