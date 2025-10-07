вторник, октомври 7, 2025
Последни:
Политика

Венко Сабрутев: Борисов или Теменужка Петкова лъже за дефицита!?

Редактор

Борисов (памперсът на Пеевски) преди няколко дни ни убеждаваше, че дефицит в държавния бюджет няма?!

Справка в официалните данни на Министерство на финансите на Теменужка Петкова показва съвсем друго

‼️ Дефицит има! При това рекорден. До август 2025 г. дефицитът нараства до над -5,2 млрд лева (-2,4% от БВП). Никога през последните десетилетия държавата не била в толкова лошо финансово състояние. Разликата е в пъти!

‼️ Държавата затъва финансово със всеки изминал месец. Българските граждани задлъжняват безобразно заради мафията. И обедняват. Цените в магазините растат всеки изминал ден. Токът, парното и водата също бяха увеличени рекордно.

🔴 Данните показват, че за последните 5 години (август 2020 – август 2024) осреднено държавният бюджет е бил на излишък в размер почти +500 млн лева. Само за няколко месеца управление (до август 2025 г.) Борисов-Пеевски-БСП-ИТН ни докараха до над -5,2 млрд лева дефицит – 10 пъти по-лош резултат.

🔴 Дори сравнено с дефицита за същия период на миналата година, през 2025 задлъжняваме 3 пъти повече! При това без дори 1 лев от тези милиарди нови дългове да са отишли за повишаване на социалните разходи (майчински, детски и т.н.). Всичко отива в ръцете на мафията.

‼️ Борисов-Пеевски-БСП-ИТН тласкат държавата към финансова катастрофа. Мафията е на път да докара България до процедура по свръх дефицит.

🟢 До миналата година бяхме държавата с най-добрата фискална дисциплина в цяла Европа. Посочваха ни за добрия пример. Но това беше по времето на Асен Василев. Тогава бяхме отличници, сега сме двойкари. Вече разбирате защо мразят Асен толкова много.

‼️ Настоящото правителство е вредно. Много вредно. Колкото по-бързо го свалим, толкова по-голям шанс има България!

Интересно от мрежата

Вижте още

Костадинов: Българско малцинство в Македония няма

Редактор

Наталия Киселова: Посещението в Китай е знак на уважение към страната ни

Редактор

Корнелия Нинова: Управляващите правят поредната гавра с истината

Редактор

Pin It on Pinterest