Венко Сабрутев: Борисов или Теменужка Петкова лъже за дефицита!?

Борисов (памперсът на Пеевски) преди няколко дни ни убеждаваше, че дефицит в държавния бюджет няма?!

Справка в официалните данни на Министерство на финансите на Теменужка Петкова показва съвсем друго

Дефицит има! При това рекорден. До август 2025 г. дефицитът нараства до над -5,2 млрд лева (-2,4% от БВП). Никога през последните десетилетия държавата не била в толкова лошо финансово състояние. Разликата е в пъти!

Държавата затъва финансово със всеки изминал месец. Българските граждани задлъжняват безобразно заради мафията. И обедняват. Цените в магазините растат всеки изминал ден. Токът, парното и водата също бяха увеличени рекордно.

Данните показват, че за последните 5 години (август 2020 – август 2024) осреднено държавният бюджет е бил на излишък в размер почти +500 млн лева. Само за няколко месеца управление (до август 2025 г.) Борисов-Пеевски-БСП-ИТН ни докараха до над -5,2 млрд лева дефицит – 10 пъти по-лош резултат.

Дори сравнено с дефицита за същия период на миналата година, през 2025 задлъжняваме 3 пъти повече! При това без дори 1 лев от тези милиарди нови дългове да са отишли за повишаване на социалните разходи (майчински, детски и т.н.). Всичко отива в ръцете на мафията.

Борисов-Пеевски-БСП-ИТН тласкат държавата към финансова катастрофа. Мафията е на път да докара България до процедура по свръх дефицит.

До миналата година бяхме държавата с най-добрата фискална дисциплина в цяла Европа. Посочваха ни за добрия пример. Но това беше по времето на Асен Василев. Тогава бяхме отличници, сега сме двойкари. Вече разбирате защо мразят Асен толкова много.

Настоящото правителство е вредно. Много вредно. Колкото по-бързо го свалим, толкова по-голям шанс има България!

Facebook

Twitter



Shares