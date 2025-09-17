Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща

Това не е просто вот на недоверие срещу завладяната държава

Това не е просто вот на недоверие срещу свинщините, които се случват в нашата държава – факта, че топ контрабандистите се разхождат на свобода, а невинни хора лежат по арестите.

Това е и вот на недоверие за това, че бедността в България се завръща.

Кабинетът „Желязков“ направи много за връщането на бедността в България. Замразиха доходите, увеличиха цените, изтеглиха рекорден дълг за кражби, унищожават перспективите на младите семейства, децата, пенсионерите и подредиха държавните приоритети в полза на силовите структури и мафиотските кръгове.

Бедността в България се завръща благодарение на управлението на Борисов, Пеевски, срамната партия БСП и „Има такъв народ“.

