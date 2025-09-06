Венцислав Асенов: ИТН гласувахме против и направихме всичко възможно, за да не се приеме „средната скорост“!

Помните ли как ни убеждаваха, че контролът със „средна скорост“ ще бъде само на магистрали и скоростни пътища?

Е, ето го доказателството – новите отсечки, публикувани официално, показват, че контролът вече се въвежда и по първокласни и второкласни пътища!

Между Български извор и Сопот, между Телиш и Долни Дъбник, между Струйно и Шумен – това магистрали ли са?

Отговорът е ясен – излъгаха ни.

Още преди време ви предупредих, че текстовете в закона са неясни и ще дадат възможност контролът да се разшири извън магистралите. Днес това вече е факт.

Вместо реална превенция и справедливи правила, се създават нови капаните за хиляди водачи, които всеки ден пътуват по тези пътища, за да работят и изкарват прехраната си.

Ние от „Има такъв народ“ гласувахме ПРОТИВ и направихме всичко възможно, за да не се приеме „средната скорост“. Ще продължим да се борим за справедливост на пътя – защото контролът трябва да е в името на безопасността, а не да бъде поредната машина за глоби.

Само да напомня – ако не бяхме ние, щяха да намалят и ограниченията по пътищата, а бичът щеше да е още по-голям.

