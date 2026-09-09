Велислав Величков: На 9 септември 1944 г. независимостта на България е грубо стъпкана

Той направи исторически паралел със Съединението и ролята на княз Александър Батенберг

Велислав Величков коментира значението на датата 9 септември за българската история, като направи паралел между събитията около Съединението на България и политическата промяна на 9 септември 1944 г.

В публикация в социалните мрежи Величков акцентира върху ролята на княз Александър Батенберг в подкрепата за Съединението и рисковете, които според него владетелят поема в името на обединението на страната.

„9 септември е датата, на която княз Александър Батенберг, много повече българин от много българи тогава, рискува своята детронация и година по-късно той фактически е детрониран, за да обедини държавата, която представлява“, заявява Величков.

Той противопоставя този исторически момент на събитията от 1944 г., като дава категорична оценка за тяхното значение за независимостта на България.

„На 9 септември 1944 г. тази независимост е грубо стъпкана“, посочва Велислав Величков.

Изказването представлява личната му оценка за две ключови събития от българската история и ролята им за държавността и независимостта на страната.