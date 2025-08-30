Възраждане: Заради санкциите на ЕС Черноморието тъне в задушливи миризми

Неприятните, задушливи миризми, които тормозят бургазлии и гостите на града вече повече от година, са пряк резултат от наложените от Европейския съюз санкции върху вноса на руски нефт и рафинирани продукти.

Това заявиха на пресконференция народните представители от „Възраждане“–Бургас Борис Аладжов и Александър Койчев.

„Санкциите, които Брюксел въведе, уж за да се удари руската икономика, всъщност вредят на България – на нашите граждани и на туристическия продукт. Жалбите идват не само от бургазлии, но и от хотелиери и туристи, които масово се оплакват от задушливите миризми в целия Бургаски залив и съседните морски общини“, подчерта Борис Аладжов.

Първите сигнали за обгазяване на града започнаха още през юни 2024 г., когато Александър Койчев все още бе общински съветник и член на комисията по екология. Въпреки извънредното заседание на комисията, тогава не бяха предложени реални решения. През това лято ситуацията отново се изостри – сигналите са още повече и идват и от Несебър, Поморие, Равда, Обзор.

„Настоящата причина за обгазяването е претоварването на нефтени продукти в открито море, извършвано в рамките на Бургаския залив. Това е пряка последица от санкциите, които ограничават директния внос на руски петрол и принуждават към подобни операции. Миризмите не са изолирани само в Бургас – усещат се в редица крайморски общини“, заяви Александър Койчев.

Според депутатите институциите на регионално ниво са безсилни – или не могат, или не искат да се справят с проблема. Няма апаратура за измерване на миризми, липсват и референтни стойности в европейското законодателство, твърдят от държавните структури, чиято работа е и да гарантират здравето и безопасността на хората.

„Обясненията от РИОСВ, че миризмата била „безвредна“, са неприемливи. Само си представете какво ще се случи при евентуален нефтен разлив – това ще е екологична катастрофа и удар по целия летен сезон“, заяви Аладжов.

„Причината е една – наведената позиция на управляващото правителство, което е готово да подпише всичко, спуснато от Европейската комисия, без дори да осмисли последствията. Така, с тези имагинерни санкции, не вредят нито на Путин, нито на Русия, а единствено на нас, българските граждани“, подчертаха представителите на „Възраждане“.

„Възраждане“ ще настоява за среща с министрите на туризма, на околната среда и водите и на транспорта.

„Ще изискаме конкретни мерки от управляващите, защото е тяхна отговорност да предложат и реализират такива. Възможно е танкерите да бъдат изведени по-далеч от брега, да се използват терминалите в „Росенец“ за големите кораби, както и държавата да гарантира безопасността и здравето на гражданите и туристите. Отговорността вече е в ръцете на изпълнителната власт и няма оправдания за бездействие“, заявиха Аладжов и Койчев.

