„Възраждане“: Започна поредният политически процес срещу „Възраждане“

Днес за пореден път стана ясно, че в страната ни няма демокрация, а царува диктатура.

Започна поредния политически процес срещу участвалите в протестите против въвеждането на еврото в България. Български граждани, които изразиха позицията си по начин, по който се протестира и в други европейски страни, първо бяха държани в ареста за назидание, след което и делото им започна. Въпреки че днес то беше отложено, имаше широк медиен отзвук. Правителствената пропаганда се напъва, за да ни внуши как да протестираш е лошо. Истината е, че напъните им показват, че „Възраждане“ е не само единствената българска, но и единствената опозиционна партия. Още повече ги е страх от факта, че връщаме вярата на българите, които скоро масово ще бъдат по улиците и ще покажат недоволството си с масови протести. Припомняме, че това е пети политически процес, който се води срещу „Възраждане“ и активисти на партията за последните

