Възраждане: Водната криза в Плевен е изкуствено създадена, единоборство между двете фракции на ГЕРБ

Водната криза в Плевенска област събра в града Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“, Ивелин Първанов – народен представител, д-р Виктория Мучанова – председател на „Възраждане“ в Плевен и Кирил Тодоров.

Ивелин Първанов предложи решение за справяне с водната криза, за което са необходими едва 30 000 лв. То се състои във включването в експлоатация на кладенците до Долни Дъбник, за които са необходими 15 помпи. Разходите за местната власт, за да бъдат пуснати и да бъде филтрирана водата, тъй като оттам има прокаран водопровод, са на стойност под 30 000 лв.

„Това е цената на бедствието в град Плевен, който е медицински център, в който се лекуват хора от цялата страна. След няколко седмици ще започне и учебната година, нека училищата не посрещат децата без вода, както миналата такава.“, категоричен е Първанов.

Второто решение, което той посочи, е водоизточникът на фирма „Плама“, откъдето преминава водопровод, свързан с водоизточник, който е в състояние да захрани „Сторгозия“. Въпрос на преговори, но чисто технически може да бъде приведен в експлоатация в рамките на няколко дни.

След него се изказа Костадин Костадинов и подчерта, че Ивелин Първанов е говорил за решението на проблема, а той ще посочи как според него се е стигнало дотук. Председателят на „Възраждане“ оприличи водната криза в Плевен с тази в Перник и припомни, че тогава държавата е отделила средства за изграждане на водопровод, който впоследствие е станал непотребен, защото язовирът се е напълнил. Според Костадинов водната криза в Плевен се създава изкуствено и е средство за единоборство между две фракции вътре в ГЕРБ, на което гражданите са заложници. Прави силно впечатление създадената протестна вълна срещу кмета при положение, че има държавно ВиК и отговорността е на две министерства. В това Костадинов заподозря изкуствено създаване на напрежение, умишлено нерешаване на проблема с цел обявяване на бедствено положение до края на седмицата, което да развърже ръцете на ВиК Холдинга и местното ВиК да осъществят обществени поръчки за десетки милони левове.

„Загуби по водопреносната мрежа в страната има огромни. Те са над 75%, а на места и 90%. Но вода също има. Нека не забравяме, че няма нито един пресъхнал водоизточник в България. Същевременно населението в нашата страна намалява за последните десетилетия с ⅓. Съответно намаляха и индустриалните обекти, които използват вода. Индустрията ни е свила потребението си около 7 – 8 пъти.“, каза Костадинов.

Той обобщи, че имаме свиване на употребата на вода, но всъщност вода няма и попита риторично „Къде е водата?“. Добави, че регулярно се създават и водни кризи, което налага да се търси решение.

„Като решение в този конкретен случай е добре да започнем с дисциплинарното уволнение и разследване на Климент Тодоров, срещу когото има сигнали и досъдебни производства, които седят на трупчета.“, каза Костадинов.

От организацията ще изискат цялата информация за досъдебните производства на Тодоров, за да проверят дали точно те не са използвани, за да бъде принуждаван той да подписв всичко.

От „Възраждане“ са предложили програма на цялостна рехабилитация на водопреносната мрежа, в която тя поетапно да се подменя, но за съжаление не е приета за изпълнеие.

От „Възраждане“ са категорични, че Климент Тодоров няма място на ръководната позиция във ВиК, независимо дали като пряк или косвен изпълнител на лобитата на ГЕРБ.



