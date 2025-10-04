„Възраждане“ внесе заявление за протестно шествие срещу „Кроношпан“

От „Възраждане“- Велико Търново внесоха уведомление за протестно шествие на 11 октомври с искане за временно въвеждане на принудителна административна мярка за спиране на производството на завод „Кроношпан“.

Целта на акцията е великотърновци да принудят индустриалния замърсител да започне да спазва екологичните и здравни норми.

На последната сесия на Великотърновския общински съвет народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев призова кмета, председателя на ВТОбС и общинските съветници от всички групи да се обединят и да инициират протестно шествие срещу завода, който от години замърсява въздуха на града и системно не спазва екологичните норми и срещу бездействието на институциите да спрат дейността му .

Освен това от информация от ВиК дружеството наскоро стана ясно, че „Кроношпан“

използва за производството си огромни обеми питейна вода от яз. „Йовковци“ при недостиг на вода в цялата страна. Янчев заяви, че от „Възраждане“ ще изчакат до 2 октомври да бъдат подадени уведомления за протест от страна на местните власти или от други партии, а ако дотогава няма постъпили, от организацията ще внесат такова искане.



„Вместо общо заявление за протест последва операция за потушаване на обществен пожар от трима министри на БСП и от депутати от ГЕРБ. С това всички, без „Възраждане“, показват, че са единствено кулоарни “протестиращи” — от столовете и кафенето в Общинския съвет, но няма как практически да покажат недоволство от собственото си управление.



Затова не очаквам, че ГЕРБ–СДС-БСП и ИТН-ДПС ще се присъединят към организацията на протестно шествие и ще подадат заявление. Те не могат да решат този проблем. Те са проблемът. Но могат да се облагодетелстват за сметка на хората и да …запечатат един кран за въздух в “Кроношпан”, заяви във Фейсбук Ангел Янчев.

Искането за протестното шествие е за 11 октомври (събота), с начален час 11:00 часа. Сборният пункт е шадраванът в кв. „Чолаковци“, като шествието ще премине по улиците „Райчо Николов“, „Рада войвода“, „Сан Стефано“ и „Дълга лъка“, и ще стигне до широката площадка между двете части на завода „Кроношпан“.

Янчев уточнява, че от „Възраждане“ са отворени за участието на всяка политическа партия или гражданска организация в протеста, а тези от тях, които желаят, ще могат да са и съорганизатори.

Facebook

Twitter



Shares