„Възраждане“: Виновните за незаконната кланица в Новозагорско да понесат отговорност

Народният представител от „Възраждане“ Климент Шопов постави въпроса от парламентарната трибуна

Народният представител от „Възраждане“ Климент Шопов постави въпрос към министъра на земеделието и храните в рамките на петъчния парламентарен контрол за нерегламентирано клане на животни и незаконна търговия с месо в землището на село Коньово, община Нова Загора. Проблемът беше огласен от него още преди време, заради множество сигнали до него от местни жители, които алармираха за изхвърляне на животински отпадъци и опасност от замърсяване на околната среда и зарази.

„Останките, образувани при тази дейност, се изхвърлят нерегламентирано, което създава сериозен риск от замърсяване на почвата и водите, както и разпространение на зарази и патогени чрез диви животни“, посочи Шопов и зададе директния въпрос към министъра: „Какви конкретни действия ще предприеме Министерството на земеделието и храните за установяване на нерегламентираната дейност по клане и търговия с месо в село Коньово, идентифициране на отговорните лица и налагане на санкции?“, попита Шопов.

В отговор министърът потвърди, че на 28 октомври 2025 г. е извършена съвместна проверка от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен и служители на РПУ Нова Загора.

„На място в местността Казанджибаир бяха открити стари кости и черепи от едри преживни животни, смесени с пръст, камъни и клони. Констатираните животински останки са видимо стари, без наличие на меки тъкани и хрущялна тъкан по тях. Не са установени пресни кости“, уточни министърът.

Той заяви, че проверка е разкрила и каменна сграда с плътна ограда и заключен портал. „През процепите се виждали регистрационни табели на превозни средства, за които има издадена лицензия за транспорт на живи животни. Това създава оправдано съмнение за наличие на нерегламентирана дейност в обекта“, посочили от БАБХ- Сливен. В публичния регистър на агенцията за месодобив на този адрес нямало информация: „Което означава, че извършваните дейности, с изключение на клане за лична консумация, са незаконни”, каза министърът.

След проверката животинските останки са били извозени и загробени, теренът бил почистен и дезинфекциран, а достъпът до него ограничен чрез насипване на земни маси.

Шопов обаче подчерта, че проблемът е бил известен едва след неговата публикация на видео от мястото: „Много ми е интересно как областната дирекция е разбрала за това сметище само след моя сигнал. Ако наистина не са знаели, директорът следва да поеме отговорност и да бъде уволнен, защото не се е

интересувал достатъчно за случващото се. Ако са знаели – трябва да се предприемат други мерки, защото е покровителствал незаконната търговия с месо“, беше категоричен народният представител.

Шопов изрази и тревога за безотговорността на местните власти: „Наличието на толкова много кости предполага, че стотици животни са били изколени незаконно.Това е изключително сериозен проблем“, предупреди той.

„Тези кости са в огромно количество, буквално тонове. Няма как областната дирекция изобщо да не знае за този проблем. Ако наистина обаче, след Ваша проверка се установи, че директорът на областната дирекция не е знаел, тогава той следва да бъде уволнен, защото не се е интересувал достатъчно, за да знае какво се случва по отношение на незаконното разфасоване на животни и търговията с месо”, обърна се

Шопов към министъра. Народният представител от „Възраждане” настоя за пълна прозрачност и ефективни проверки на всички обекти с животински отпадъци.

