„Възраждане“ върна Пантеона „Майка България“ на българските граждани

Благодарение на усилията на народния представител и координатор на област Перник от „Възраждане“ Димо Дренчев, както и на структурите на политическата организация в региона, пантеонът „Майка България“ край село Гургулят вече е предоставен за ползване на община Сливница.

Това урежда дългогодишен проблем със статута на паметника и открива възможност за неговата пълна поддръжка.

Във видео за социалните мрежи Димо Дренчев припомни, че повече от 30 години пантеонът е бил „ничий“ – нито Министерството на отбраната, нито Министерството на културата, нито общината не са поемали отговорност. „Пантеонът се рушеше, арматурите стърчаха, буквите бяха изкрадени, а осветлението не работеше. Самият пантеон нямаше официален собственик.“

След години на административно бездействие и прехвърляне на отговорността между ведомства, след неговата намеса е издаден акт за ползване на община Сливница, ремонтът на паметника е завършен навреме от общината със средства на МО и е приведен в състояние достойно да отбележи предстоящата кръгла 140-годишнина от боевете край Гургулят. Която от „Възранаждане“ ще отбележат на 8 ноември /събота/ 2025 година от 10 часа.

Пантеонът е издигнат в местността „Църквище“ край Гургулят в памет на загиналите в битката край селото през Сръбско-българската война от 1885 година, част от решителната фаза на сраженията в защита на съединението. Битката при Сливница е ключов момент, тъй като на 7 ноември 1885 г. (стар стил) българските войски спират сръбското настъпление, което позволява на страната да премине в контранастъпление и да постигне значим успех.

Народният представител припомни, че структурата на „Възраждане“-Перник традиционно отбелязва началото на ноемврийските чествания на място при Пантеона. „Всяка година в началото на ноември правим поклонение и поддържаме паметта за героите“.

Димо Дренчев призовава жителите на Перник, Сливница и околните общини да се присъединят и да сведат глави пред паметника в знак на признателност към загиналите за България.

