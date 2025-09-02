Възраждане: Украинска престъпна групировка действа на територията на България, властта мълчи

Незаконно строителство и масова сеч на гори се извършват в местността „Баба Алино“ между Кабакум и курорта „Златни пясъци“.

Това обявиха на пресконференция във Варна представители на „Възраждане“. Според тях става дума за изкопи без укрепване, постройки без строителни книжа и унищожаване на десетки декари вековни гори, което застрашава както природата, така и живота на хората в района.

В брифинга участваха председателят на политическата организация Костадин Костадинов, заместник-председателят Георги Георгиев, народният представител Коста Стоянов и общинският съветник Юлиян Губатов.

„Строи се без абсолютно никакви строителни книжа – изсечени са около 100 декара гора и предстои да бъдат унищожени още стотици.“, заяви народният представител Коста Стоянов. Той показа снимки на масов изкоп, изграден без укрепване, който вече е довел до пропадане на път в близост до ул. „Фернандес де Кирос“. По думите му това създава сериозна опасност за живущите в съседна сграда, където обитават стотици семейства.

Стоянов подчерта, че местни жители многократно са подавали сигнали до институциите, но до момента няма реакция от страна на общината. „Зад високи пана се строи и се сече незаконно – без разрешителни, без компенсаторни програми. Това е пряка заплаха за сигурността и живота на българските граждани.“, заяви той.

Според него част от вече изградените или в процес на изграждане сгради са получили удостоверения за търпимост, въпреки че законът изрично забранява подобно узаконяване в горски територии, придобити чрез заменки. „Това е организирана престъпна група, която действа от години. Строи се в разрез със закона, а институциите си затварят очите. Става дума за риск за живота на хората и за узаконяване на незаконното чрез схеми.“, каза Стоянов.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов акцентира върху ролята на украински бизнесмени и свързани с тях мрежи, като заяви, че става дума не само за екологичен и строителен проблем, а и за въпрос на национална сигурност. „Говорим за сериозна, чужда агентурна престъпна мрежа, която действа не само във Варна, но и по цялото Черноморие. Имаме данни, че чрез тези имоти се перат огромни суми – стотици милиони левове месечно, част от които са свързани с украински военни формирования.

Подготвя се анклав – територии във Варна, Бургас и други райони, където тези хора се заселват със семействата си и изграждат влияние.“, заяви Костадин Костадинов.

Той допълни, че в схемата се наблюдават и признаци на нелегален трафик на оръжие, а районът около Варна вече се охранява от въоръжени групи.

„Всички виждаме по улиците скъпи автомобили с украински регистрационни номера. Това не са бежанци – това са организирани структури, които използват България като територия за укриване и разширяване на дейността си.“, каза още председателят на „Възраждане“.

Костадинов постави и въпроса за пенсионирането на местния шеф на ДАНС Кирил Димов.

„Искаме да зададем логичния въпрос – това ли беше причината за пенсионирането на Кирил Димов? Да, това е причината. Той беше човек, който си вършеше работата – разкриваше заплахи за националната сигурност, локализираше ги и ги неутрализираше. Но очевидно националната сигурност е в ръцете на хора, които работят срещу нея – на първо място Пеевски, най-голямата заплаха за републиката, и хората под него – като Деньо Денев и Мирослав Рашков.“, заяви той.

Костадин Костадинов допълни, че една от причините за пенсионирането на Димов е и работата му срещу организираната престъпна група „Величие“.

„В един момент се оказваме в ситуация, в която човек, вършещ работата си, е пенсиониран, защото е разследвал две престъпни групировки – една украинска и една българска. Институциите чрез бездействието си фактически се превръщат в съучастници. Защо лица, смятани за заплаха и дори временно екстрадирани, бяха върнати обратно в България и продължават дейността си безнаказано?“, попита Костадинов.

„В страната ни има официално регистрирани около 100 000 украински граждани, наричани „бежанци“. Но те не са бежанци, а туристи – голяма част от тях са мъже в активна възраст, които всеки ден виждаме по улиците на Варна. Това е най-опасното – създават се малки местни групировки със собствени въоръжени крила.“, допълни той.

„Възраждане“ настоява държавните органи да разследват случая и да предприемат мерки за прекратяване на незаконното строителство и сеч. „Това, което се случва, е не просто нарушение, а престъпление с международни измерения. Очакваме Прокуратурата и институциите да се намесят, защото залогът е животът на хората и сигурността на държавата.“, заявиха представителите на политическата организация.



