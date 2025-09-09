Възраждане: Три години след бедствието в карловските села щетите не са възстановени

Изминаха няколко дни, откакто ние от Възраждане напуснахме Парламента и всеки ден сме сред народа.

Вчера народният представител от Възраждане @Кръстьо Врачев обикаляше в населените места в община Карлово.

Три години след бедствието в карловските села Слатина, Богдан и Каравелово все още текат ремонтни дейности и щетите не са възстановени. Мостът между селата Слатина и Розино все още не е възстановен, както и единият мост в с.Каравелово.

Следете страницата ни. Ще ви покажем разрушена България надлъж и нашир. Вие сами преценете дали ще продължавате да бездействате и избирате все едни и същи управляващи, които водят Родината ни към сигурна смърт, или ще се ядосате и излезете да заявите, че повече така не може!

