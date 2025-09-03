Уважаеми сънародници,

Какво вече разбрахте, от днес „Възраждане“ тръгва сред народа, а нашите депутати ще обикалят в селата вместо в парламента.

Ние ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ – там, където ни е мястото. Ще отидем и в тези села, които не успяхме да посетим през август, ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората и ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните деребеи.

Присъствието ни ще е хиляди пъти по-полезно сред народа, отколкото сред народните предатели в парламента.

Ще бъдем тук за вотове на недоверие, ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, но през огромната част от времето ще сме сред нашия народ, защото крайно време е парламентът да отиде при народа.

България няма много останало време за губене.

Крайно време ни е за Възраждане!

