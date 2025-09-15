Възраждане – Шумен поиска оставката на управителя на ВиК – Шумен заради водната криза

На проведена днес пресконференция на “Възраждане” в град Шумен участваха Веселин Вешев – народен представител от ПГ на “Възраждане”, Ивайло Обретенов – председател на “Възраждане” в Шумен и на групата на “Възраждане” в ОС – Шумен, и Красимир Василев – представител на структурата на “Възраждане” в Община Смядово.

В началото Веселин Вешев припомни, че парламентарната група на “Възраждане” е решила, че още един месец ще бъде сред хората, като част от подетата национална инициатива “Парламентът отива при народа”. Той уточни, че народните представители на “Възраждане” непрекъснато провеждат отворени срещи и са сред гражданите, но през септември за това са отредени и парламентарните дни. След това Веселин Вешев сподели пред присъстващите какво са видели, докато са обикаляли в Шуменския регион.

“Основният проблем, за който алармират жителите на всички общини в Шуменско, е безводието. Проблемът с безводието – като става въпрос или за пресъхнали язовири, пресъхнали сондажи, многобройни аварии по ВиК мрежата, всичко това акумулирано води до режими на водата, недостиг на вода и безводие.”, каза Веселин Вешев.

Той представи и видеоматериал, от който се вижда, че въпреки че е изграден нов довеждащ водопровод за десетки милиони левове, по европейски програми с европейски средства, за водоснабдяването на населените места от язовир “Тича“, работи все още старият довеждащ водопровод.

„Загубите по тези водопроводи са колосални. Там се губят огромни количества вода. Става въпрос за едни изстичащи реки, които сега ще покажа, тъй като ходихме на място и видяхме за какво става въпрос. И сега ще покажа какво се случва по довеждащия водопровод и къде изчезва една част от водата, която трябва да ползват гражданите на Велики Преслав и гражданите на Шумен. Това е отклонението за Велики Преслав. Виждате каква река тече там.”, каза още народният представител от “Възраждане”. (Кадрите може да видите тук – –https://fb.watch/C7R4AD3mK7/ )

Вешев показа и кадри от шахтите и стария довеждащ водопровод, където положението не е по-различно. Огроми разливи на вода, които вместо да отиват до чешмите на шуменци се изливат.

Народният представител от “Възраждане” призова управителя на ВиК да подаде оставка и да престане да тормози шуменци с безхаберието си.

Други проблеми, които споделят гражданите на областта, са безработицата, която води до демографска криза, тъй като кара хората да бягат от региона и той обезлюдява, непочистени речни корита и транспортната свързаност между населените места.

Какво още казаха на пресконференцията в Шумен представителите на “Възраждане” може да видите тук – https://www.facebook.com/ vazrazhdane.shumen/videos/ 1220451563177506

