„Възраждане“ се регистрира в ЦИК за президентските избори

Политическата организация ще внесе документите си за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 2 септември

„Възраждане“ ще се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Регистрацията е насрочена за 2 септември 2026 г. от 11:00 часа.

След внасянето на необходимите документи представители на политическата организация ще направят изявление пред ЦИК.

В предоставената информация не се посочват имената на кандидатите, с които „Възраждане“ ще участва в президентската надпревара.