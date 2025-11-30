„Възраждане“ с подкрепа за стратегическия си партньор „Алтернатива за Германия“

Европа е на младите, категорични са от политическата организация на Костадинов

Интересът на младите към политиката е основополагащ. За бъдещето на всяка една страна е нужно най-големият ѝ ресурс – младите хора, да са ангажирани с всяка една социална сфера. Всеизвестен факт е, че няма граждански проблем, който да бъде решен без политическа воля.

Приветстваме нашите партньори от “Алтернатива за Германия”, с които създадохме група в Европейския парламент – “Европа на суверенните нации”, за създаването на младежка организация. Поздравяваме всички будни младежи, които стават част от организацията в стремеж да се включат в борбата за запазването на нашия континент – Европа, за нациите със зачитане на суверенитета на всяка страна.

Протестите, съпътстващи конгреса, са само ясен знак, че сме се насочили в правилна посока, влиянието ни нараства, всеки от нас работи активно на национално ниво срещу престъпните управляващи режими в страните ни, а на наднационално ниво сме все така обединени.

