неделя, ноември 30, 2025
„Възраждане“ с подкрепа за стратегическия си партньор „Алтернатива за Германия“

Интересът на младите към политиката е основополагащ. За бъдещето на всяка една страна е нужно най-големият ѝ ресурс – младите хора, да са ангажирани с всяка една социална сфера. Всеизвестен факт е, че няма граждански проблем, който да бъде решен без политическа воля. 

Приветстваме нашите партньори от “Алтернатива за Германия”, с които създадохме група в Европейския парламент – “Европа на суверенните нации”, за създаването на младежка организация. Поздравяваме всички будни младежи, които стават част от организацията в стремеж да се включат в борбата за запазването на нашия континент – Европа, за нациите със зачитане на суверенитета на всяка страна.

Протестите, съпътстващи конгреса, са само ясен знак, че сме се насочили в правилна посока, влиянието ни нараства, всеки от нас работи активно на национално ниво срещу престъпните управляващи режими  в страните ни,  а на наднационално ниво сме все така обединени. 

