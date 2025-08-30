„Възраждане“ с критики към общината: Варна тъне в боклуци, управлението е бутафория

Целият град е потънал в мизерия, контейнерите преливат, а улиците са покрити с лепкави течности.

Туристите виждат това и Варна получава най-лошата възможна реклама“. С тези думи общинският съветник от групата на „Възраждане“ и зам.-председател на ОС – Варна Николай Костадинов започна пресконференцията на партията, посветена на проблемите с чистотата и управлението на града.

Пресконференцията премина под надслов „Скандалните проблеми с отпадъците и липсата на контрол във Варна“. В нея участваха общинските съветници Николай Костадинов, Юлиян Губатов, Светослав Йорданов и Диян Атанасов, както и народният представител Коста Стоянов. Всички те изразиха категорично недоволство от състоянието на градската среда и заявиха, че общината е абдикирала от отговорност за елементарни задължения.

Първи говори Николай Костадинов, който посочи, че варненци плащат едни от най-високите такси „смет“ в страната – с над 50% по-високи от средните, но не получават насреща адекватно управление на сектора.

„Не липсата на финанси е проблемът, а управленският капацитет. Боклукът се трупа, туристите се отвращават, а рискът от зарази е реален. Това е най-лошата антиреклама за града“, подчерта той. По думите му временните комисии и „пиар акции“ не решават проблема. „Вместо реални мерки, администрацията организира бутафорни заседания, които завършват само с констатации, без решения“, заяви Николай Костадинов.

Сред акцентите на срещата беше и темата за бъдещото увеличение на таксата „смет“. По думите на Николай Костадинов общината продължава да налива милиони в договора с концесионера по чистотата, без да получава реален резултат.

„Общината плаща повече, фирмата получава повече, а градът е по-мръсен от всякога. Това е безумие и показва пълен управленски провал“, каза още той.

След него Юлиян Губатов обърна внимание на друг аспект на кризата – неправилното позициониране на съдовете за смет. Той отбеляза, че те са разположени в изключителна близост до пешеходните пътеки, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

„Голяма част от тях са поставени непосредствено до пешеходни пътеки, включително в близост до училища и детски градини. Това ограничава видимостта на шофьорите и създава риск за пешеходците, особено за децата. Подал съм сигнал за такъв съд тип НОРД, който скрива видимостта, но и до момента не съм получил адекватен отговор от директора на дирекция „Екология и опазване на околната среда“. Според общинските администратори „няма проблем“ и тези съдове не ограничават видимостта – което е очевидно невярно“, заяви Губатов.

Той засегна и темата за поддръжката на зелената система. По думите му здрави дървета се режат „от днес за утре“, а сухите и опасни се оставят да паднат сами, застрашавайки хора и имущество.

„Прехвърля се топката между районните кметства и общината, а междувременно сухите дървета си стоят. В същото време младите фиданки, които се засаждат като компенсация от инвеститори, масово изсъхват поради липса на грижи. Общината трябва да отчете колко дървета са засадени и колко реално са оцелели през последните три години“, каза Губатов.

Народният представител Коста Стоянов продължи критиките с акцент върху замърсяването на въздуха. Според него във Варна се отчита наличие на фини прахови частици, което се дължи на немиенето на улиците и на липсата на контрол върху строителните обекти.

„Камиони изнасят пръст и чакъл, без да се спазват правила, а строежи продължават въпреки забраната. Това води до белодробни заболявания и създава изключително лошо впечатление у туристите“, каза Стоянов.

Той припомни и инцидента в кв. „Младост“, при който дете бе ударено от ток от уличен стълб. По думите му проверката на общината е била формална, а проблемът – отстранен в последния момент. „Затова ще настояваме за пълна проверка на всички осветителни съоръжения във Варна“, заяви Стоянов.

Общинският съветник Диян Атанасов също подчерта, че липсва системен контрол и носене на отговорност. „Не трябва да чакаме следваща трагедия, за да предприемем мерки. Общината е длъжна да гарантира безопасността на хората, особено на децата“, каза той.

Пресконференцията завърши с общо послание: Варна е изправена пред системна криза в управлението на отпадъците и поддръжката на градската среда. Според представителите на „Възраждане“ липсата на контрол, неглижирането на сигнали и бездействието на администрацията подлагат на риск здравето на гражданите и подронват имиджа на града.

„Варна не може да бъде заложник на безотговорност. Гражданите плащат високи такси и заслужават чист и безопасен град“, обобщиха участниците в пресконференцията.

Facebook

Twitter



Shares