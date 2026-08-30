“Възраждане“: Проверка на Стоян Таслаков разкри какво се случва в кариерата край Лозен

Политическата организация настоява за пълно изясняване на случая, а Георги Георгиев отново постави въпроса пред енергийния министър

„Възраждане“ настоява за пълно изясняване на случая с кариерата край пазарджишкото село Лозен, като народният представител Георги Георгиев отново постави въпроса пред министъра на енергетиката.

Повод за новите въпроси около дейността на обекта е и проверката на място, извършена на 29 юли 2026 г. от Стоян Таслаков – областен координатор на политическата организация в Пазарджик и народен представител от региона в предходния парламентарен мандат.

При посещението му е установена активност на обекта – камиони, натоварени с чакъл и пясък, багери и друга тежка техника.

След проверката е подаден сигнал до МВР с искане да бъде проверено има ли незаконен добив. По представената впоследствие в Народното събрание информация на обекта са продължили да се намират машини, а достъпът до кариерата е бил ограничен от фирма чрез насип, камион и охрана.

Работата на Таслаков по случаи, свързани с добива на инертни материали в Пазарджишко, започва още по време на мандатите му като народен представител. Сред поставените от него казуси е този с находище „Сухата вада“ край Йоаким Груево, където той сигнализира за предполагаем незаконен добив на баластра и поставя въпроса за дейност, представяна като изграждане на рибарник.

Конкретният случай край Лозен вече е бил поставян пред Министерството на енергетиката. В отговор на предходен парламентарен въпрос ведомството посочва, че за находище „Ветрен дол“ в землището на село Варвара няма действаща концесия за добив на подземни богатства.

След проверката на Таслаков темата отново беше поставена в Народното събрание от народния представител от „Възраждане“ Георги Георгиев.

„Какви конкретни проверки и контролни действия е предприело Министерството на енергетиката след установяване на 29 юли 2026 година активност на настоящото находище „Ветрен дол“, при положение че за него няма действаща концесия? Сезирани ли са компетентните органи и какви мерки са предприети или предстои да бъдат предприети за незабавно преустановяване на евентуален незаконен добив, обезопасяване на обекта и защита на държавния интерес?“, попита Георги Георгиев.

От отговора на министъра на енергетиката стана ясно, че още на 22 юли 2026 г. е извършена съвместна проверка на Министерството на енергетиката и ОДМВР – Пазарджик в района на село Лозен. При нея е констатирана разработена кариера за добив на пясък със следи от добивни дейности в големи размери. На място са установени два багера и самосвал, а служител на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ е преустановил работата на техниката.

По време на проверката лице, представило се за служител на община Септември на длъжност „Инвеститорски контрол“, е заявило, че на обекта се реализира общински проект за изграждане на водоем-рибарник. Представени са копия от разрешение за строеж и договор между общината и търговско дружество.

Проверката в специализираните карти и регистри на Министерството на енергетиката обаче е установила, че нарушеният терен не попада в границите на действащи разрешения за търсене и проучване, действащи концесии за добив на подземни богатства или находища, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства.

По случая вече има образувано досъдебно производство по описа на ОДМВР – Пазарджик и прокурорска преписка по описа на Районна прокуратура – Пазарджик.

От „Възраждане“ настояват случаят да бъде изяснен докрай и да бъде установено каква дейност е извършвана на терена и на какво правно основание. Проверката на Стоян Таслаков на 29 юли показва, че активност на обекта е имало и след извършената седмица по-рано проверка на институциите, а Георги Георгиев отново поиска отговори за предприетите мерки и защитата на държавния интерес.