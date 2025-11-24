„Възраждане“: Проектобюджетът на ДОО крие милиарди загуби и нова тежест върху работещите

Народният представител Димо Дренчев посочи три основни пробойни

Няколко основни проблема очерта в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев, който е и член на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Преди управляващите да приемат план-сметката на първо четене, той посочи основните пробойни, сред които масовото източване на публичен ресурс чрез фалшиви ТЕЛК-ове и инвалидни пенсии, продължаващата частична приватизация на пенсионните вноски чрез частните фондове, както и увеличаването на осигурителните вноски не с цел стабилизиране на НОИ, а за покриване на критерия за бюджетен дефицит в процеса на приемане на България в еврозоната.

„Инвалидните пенсии са нараснали с 35% и миналата година те за първи път изпревариха стандартните пенсии за старост. Има над 800 хиляди телкови решения, над 90 хиляди лични асистенти”, каза Димо Дренчев и подчерта, че по думите на социалния министър става въпрос за милиарди, както и че само за миналата година телковите пенсии представляват близо една пета от всички разходи на НОИ.

По този повод, според него социалното министерство се е ограничило единствено до създаването на работна група, която е предложила минимална поправка в Закона за здравето – промяна, която дори Министерството на здравеопазването не подкрепило. „Тоест дори това не са успели да направят“, коментира Дренчев.

„Вторият много голям проблем, който вече трета година ние, от „Възраждане“, непрекъснато говорим, е частичната приватизация на пенсионните вноски в задължителното доброволно пенсионно осигуряване. Над 300 милиона лева от парите на бъдещите пенсионери се крадат оттам всяка година през таксите, които 10 частни фирми събират. Сега към тях ще бъдат вдигнати с около 40-50 милиона с вдигането на осигурителните вноски на хората”, каза Димо Дренчев.

Като трета ключова тема Димо Дренчев цитира управителят на НОИ Весела Караиванова, която според него е признала във финансовата комисия, че увеличението на осигуровките с 10,3% не се прави за стабилизиране на бюджета на НОИ, а за да се намали държавният трансфер, така че да бъде постигнат 3% дефицит – критерий, необходим за въвеждането на еврото.

„Важно е да се знае защо всички работещи – и работници, и работодатели – ще плащат повече“, подчерта народният представител.

„Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета, каза Дренчев: „Не можем да подкрепим още от същото, защото след една година България и публичните финанси ще са в още по-лошо положение“, заключи народният представител от „Възраждане“.

Той беше категоричен, че политическата организация, която представлява, ще внесе предложения между първо и второ четене.

