„Възраждане“: Призоваваме народните представители да не изпълняват заповедите на Пеевски и да отсъстват от заседанието на Комисията

Вчера народните представители от „Възраждане“, членове на Комисията по околна среда и водите – Константина Петрова, Даниел Петров и Ангел Славчев призоваха всички парламентарни групи да не изпълняват заповедта на Пеевски, зад която прозира поредното намерение да се разграбят средства от държавния бюджет.

„Още на 3 юли на заседание на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната изготвихме доклад, в който има конкретни мерки за справяне със ситуацията. Те са в две направления: за опазване на водоизточниците, които могат да бъдат стартирани в краткосрочен план и за ефективно използване на добития ресурс, намаляване на загубите на вода, посочени в доклада за отрасъл ВиК, като спешни мерки за ефективно използване на водния ресурс. Докладът от началото на юли отлежава в деловодството на парламента. Очевидно не е отчетен като важен.“, коментира Ангел Славчев, който е член и на тази комисия.

Според позицията на парламентарната група, водна криза към момента се създава изкуствено, вследствие на борбата за надмощие между двете фракции в ГЕРБ.

„Проблем има, но към момента той е решим, ако се приложат мерки за справяне с него. Проблемът може да прерасне в криза, ако продължават властимащите да се чудят как да откраднат още някой лев, да използват медиите си и да създават паника. Проблем има не само в Плевен, има в Добруджа, има в Омуртаг и в други области в страната и той изисква адекватни мерки навреме. Мерки също има и те са адекватни, следователно това заседание е излишно. Депутатите на Пеевски отсъстваха, когато съставихме тези мерки, и сега няма да присъстваме, за да им поправим отсъствията. Както често става – Пеевски най-вероятно се е сетил, че отнякъде може да се откраднат пари и има добър повод за ПР покрай това. Ние няма да сме съучастници и призоваваме всички народни представители да не присъстват на заседанието на Комисията .“, гласи още позицията на „Възраждане“.

Припомняме, че народните представители на „Възраждане“ бяха активни участници в заседанията на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната и редовно присъстват на заседанията на Комисията по околна среда и водите. Те предложиха и пакет от мерки за справяне с водната криза, които включват:

– Създаване на единен орган за управление на водите в България. В момента за това отговарят 7 министерства, което води до липса на синхрон и размиване на отговорностите.

– Предприемане на действия за набавяне на квалифицирани кадри във ВиК отрасъла. В момента има сериозен отлив на студенти, които да се обучават в специалност „Водоснабдяване и канализация“.

– Забрана на сечта на горите около водните басейни. Не трябва да се допуска обезлесяване.

– Да се обърне внимание на Санитарно охранителна зона (СОЗ), тъй като на много места те не са изградени, а на други са неподдържани. Това е заплаха за питейната вода.

– Всички водоизточници да се оборудват с измервателни устройства. Понастоящем едва около 50% от водоизточниците са оборудвани с измервателни устройства.

– Да се направи проучване за използване на терасите около Дунавския басейн, които имат огромен неизползван ресурс.

– Подмяна на старите водоснабдителните системи в България. Преобладаващата част от тръбопроводите все още са от материал етернит и са с отдавна изтекъл експлоатационен живот.

– Предприемане на мерки за намаляване търговските загуби на ВиК операторите (неточни водомери, кражби на вода и др.), влияещи върху баланса на водните количества на населените места. Всяко ВиК дружество да подготви програма за намаляване на загубите.

– Приоритизиране на ВиК – проектите в инвестиционната програма на общините.

– Финансиране през 2025 година на обектите на общините, които могат веднага да стартират изпълнението на водните си проекти – Дългопол, Добрич и Гоце Делчев, съгласно подадената справка от НСОРБ.

– Приоритетно водоснабдяване на селищата на воден режим поради недостиг на воден ресурс или влошено качество на питейната вода по показателите мътност, манган, арсен, уран, хром, нитрати, микробиологически показатели и др.

– Да се осъществява реален контрол върху изпълнението на различните стратегии във ВиК сектора, както и върху ефективността на предвидените мерки за изпълнението им.

– Даване възможност на общините, които могат сами да управляват водните си ресурси, да си създадат общинско ВиК дружество, без държавните органи да им пречат. В момента и МРРБ, и КЕВР умишлено бавят прехвърлянето на активите и одобряването на бизнес–плановете на общинските ВиК дружества, като по този начин ги принуждават да се включат във ВиК асоциациите, където ще търпят загуби, вместо досегашните си печалби. Има много примери в този аспект.

От тези мерки беше приета една единствена за създаване на единен орган за управление на водите в България. В момента за това отговарят 7 министерства, което води до липса на синхрон и размиване на отговорностите. Това показва, че единственото решение на проблема с безводието е оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП, нови избори и повече народни представители на „Възраждане“ в следващия парламент, за да може ефективните мерки и произтичащите от тях решения да бъдат приложени.

