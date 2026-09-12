„Възраждане“: Паметникът на Шипка може да остане зад скеле пет години, а графикът е търговска тайна

Народните представители Ангел Янчев и Кръстьо Врачев поискаха публичност за ремонта, след като изпълнителят засекрети графика, а правителството осигури 3,15 млн. евро авансово финансиране

Колко време Паметникът на свободата на връх Шипка ще бъде обграден със скеле и частично покрит с винил не може да бъде съобщено на българското общество, защото изпълнителят е обявил графика за търговска тайна. Това стана ясно след въпрос на народните представители от „Възраждане“ Ангел Янчев и Кръстьо Врачев по време на парламентарния контрол.

Реставрационните и консервационните дейности започнаха на 3 септември 2026 г. Обявеният срок е 642 календарни дни, разпределени в разрешените за работа периоди от 1 април до 31 октомври, а техническата спецификация определя краен срок до 1095-ия ден от откриването на строителната площадка. Паметникът ще остане затворен за посетители през целия ремонт.

Проектът предвижда фасадно скеле с площ 2180 кв. м, което да обхване целия паметник. То трябва да бъде покривано със специален винил със същата площ, като в количествено-стойностната сметка е заложено петкратно опаковане заради силните ветрове и тежките атмосферни условия на върха.

„Каква част от Паметника на свободата на връх Шипка ще бъде закрита и колко години общо ще бъде ограничена видимостта към него по време на ремонта?“, попита Ангел Янчев.

Министърът на културата заяви, че не може да посочи конкретен период, защото линейният график е част от техническото предложение на изпълнителя, който го е обявил за конфиденциална информация и търговска тайна. Той увери, че паметникът няма да бъде изцяло покрит през целия ремонт, а винилът ще бъде поставян в отделни периоди в зависимост от дейностите и метеорологичните условия.

Ангел Янчев подчерта, че ремонтът е възложен на дружество, свързвано с ДПС. Народните представители от „Възраждане“ вече са поискали по друг ред линейния график и останалите документи, които компанията е обявила за конфиденциални.

„Обществото със сигурност трябва да знае колко точно време Паметникът на свободата ще бъде със скеле и частично скрит с винил. Експерти, с които разговаряхме, казват пет години“, заяви Янчев.

Той предупреди, че дружеството е известно с неспазване на срокове и постави въпроса дали графикът не се крие именно по тази причина.

„Това дружество е известно и с това, че не спазва по никакъв начин срокове. Поради тази причина вероятно и крие линейния график за изпълнение на дейностите, прикривайки се зад законова възможност“, каза народният представител.

Янчев постави под съмнение и решението на правителството от 15 юли да осигури 3 150 000 евро за авансово финансиране на договора. Той припомни, че в него има поне две клаузи, позволяващи прекратяването му при липса на финансиране.

Народният представител цитира и конструктивната част на техническата документация, съгласувана и одобрена още през 2023 г. от главния архитект на община Казанлък и експерти.

„Като цяло паметникът няма установени до момента никакви конструктивни дефекти. Основите на паметника нямат никакви индикации за нестабилност. Установените дефекти по външните слоеве на зидарията са основно от климатични въздействия и неблагоприятни природни явления“, се посочва в документацията.

Министърът на културата заяви, че евентуални нарушения при разходването и целесъобразността на публичния ресурс трябва да бъдат проверени от компетентните институции, а ведомството остава ангажирано със спазването на законовите изисквания при ремонта.

За „Възраждане“ е недопустимо ключова информация за ремонта на един от най-значимите национални символи да бъде скрита от обществото като търговска тайна, особено когато става въпрос за милиони евро публични средства и продължително ограничаване на достъпа и видимостта към Паметника на свободата.