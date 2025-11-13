„Възраждане” отложи задължителната регистрация на кладенци

Ще настояват такава изобщо да отпадне, за да не облагат с данъци собствениците

„Възраждане” отложи задължителната регистрацията на кладенци и подобни водовземни съоръжения, за която законовият срок изтичаше на 28 ноември. На 9 септември парламентарната група внесе законопроект, с който тази крайна дата да се удължи до 2030 г. Броени дни след това управляващите внесоха свое предложение срокът да се удължи до 2033 г. Въпреки че мнозинството прие второто предложение, инициаторът на поправката бе именно групата на „Възраждане”. Причината – да не се допусне облагането с данък на собствениците.

„Целта на тези мерки за регистрация на кладенците, всъщност е в един момент да ни обложат с данък. Към този момент всичко минава тихо и кротко, спокойно, само да се регистрирате, само за малко, а пък после държавата ще каже, че водата е държавен ресурс и трябва да плащате данъци!”. Това обясни в становището на вносител народният представител от „Възраждане“ Ангел Славчев.

„Години наред от „Възраждане” се борим да няма регистрация на кладенците за домашни нужди. Не само за кладенци, а и за герани, за водовзимания с помпи. За нас това е абсолютно безсмислено – да си регистрираш кладенеца, защото ползваш някаква вода, с която да полееш градината си или за собствени нужди”, каза още Ангел Славчев. Той дълбоко подчерта, че предложението изключва черпенето на вода за промишлени цели, напояване на огромни селскостопански масиви или други технологични процеси.

„Говорим изключително и само за хората, които го ползват за домашна употреба”, каза Славчев.

„Няма как да сложите водомер на кладенец. И заради това най-лесен начин ще бъде какъв – да му сложите данък! Имаш кладенец – плащаш!”, обясни Славчев.

Той посочи като параван тезата, че регистрацията целяла проследяване на наличните подземни води, като определи това като „глупости”.

Въпреки че приетото предложение на ГЕРБ дава отсрочка за регистрация на водовземните съоръжения с още 8 години, от „Възраждане” ще работят такава изобщо да отпадне. Това се разбра от изявление от парламентарната трибуна на предстедателя на „Възраждане” Костадин Костадинов:

„Дали това ще стане или няма да стане, времето ще покаже. Засега това, което трябва да направим и смятам, че всички се консолидираме около тази позиция, е да не допуснем регистрация на кладенците. И след това ще направим необходимото никога вече да няма въобще и разговор по темата. Регистрация на кладенците не трябва да има, точка по въпроса!”, категоричен беше председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов.

