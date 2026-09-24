„Възраждане“ открива предизборната си кампания в Плиска на 25 септември

Костадин Костадинов и Петър Волгин ще поставят сред акцентите в кампанията научния и образователния напредък

„Възраждане“ ще даде начало на предизборната си кампания на 25 септември 2026 г. от 15:00 часа в „Двора на Кирилицата“ в Плиска.

На събитието членове и симпатизанти на политическата организация ще представят част от идеите си за бъдещето на България.

От „Възраждане“ посочват, че изборът на Плиска и „Двора на Кирилицата“ е свързан с позициите на партията за съхраняването на българския език.

Политическата формация поставя темата за българския език сред своите приоритети. Наскоро лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви и идея за конституционни промени, свързани със статута на македонската езикова норма.

В кампанията за президент и вицепрезидент кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин поставят сред заявените си приоритети работата за научен и образователен напредък.

Началото на предизборната надпревара в Плиска ще бъде възможност политическата формация да представи основните си послания и приоритети преди президентския вот.