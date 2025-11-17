Той ще служи както за организационна дейност, така и за провеждането на приемни дни на народния представител Димитър Гюрев

„Възраждане“ откри официално свой нов офис в град Първомай, с което продължава последователната си политика по разширяване на присъствието си в българските общини. Инициативата е на народния представител от област Пловдив, Димитър Гюрев. Той е председател на структурата на „Възраждане“ в Асеновград от нейното основаване през 2021 г. до днес.

Събитието бе уважено и от народния представител за региона на Пловдив Кръстьо Врачев, членове на местната организация и симпатизанти.

Откриването започна с водосвет, отслужен по християнска традиция за успешен старт на новото начинание и благополучие за всички, които ще работят в офиса. В рамките на церемонията Димитър Гюрев подчерта ролята на „Възраждане“ като „най-голямата опозиционна сила и бъдеща управленска такава“, която носи сериозна отговорност към хората, оказващи ѝ доверие.

„Доверието се печели трудно и се губи за миг. С всяко новооткрито клубно пространство разширяваме възможността за активна връзка с гражданите и присъствието си в българските общини“, заяви Гюрев.

Новият офис в Първомай ще служи както за организационна дейност, така и за провеждането на приемни дни на народния представител. Графикът за приемната ще бъде обявен в най-скоро време.

