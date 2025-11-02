„Възраждане“ отбеляза Деня на народните будители с българската общност в Гърция

Народните представители Стоян Таслаков и Ангел Георгиев бяха сред официалните лица на тържествата, подготвени от неделните училища в Атина

По случай Деня на народните будители председателят на Комисията по политиките за българите извън страната Стоян Таслаков от „Възраждане“ посети българската общност в Атина и поздрави децата от неделните училища в гръцката столица. Заедно с него в тържественото отбелязване на празника участва и народният представител от политическата организация и член на комисията Ангел Георгиев.

Двамата бяха сред официалните лица на тържествата. Те бяха поканени от българската общност в Гърция и присъстваха на празничната програма, подготвена от учениците от неделните училища в Атина. Традиционно, децата представиха концерт с рецитации, песни и танци, които съхраняват духа на българщината далеч от родината.

По време на събитието бяха представени и постиженията на младите българи, участвали успешно в конкурси в България. Преподавателите от неделните училища споделиха, че се стремят да поддържат у децата жива връзката с българския език, култура и традиции, въпреки разстоянието от родината.

„Децата от неделните училища са живото доказателство, че българщината не познава граници. Тяхната любов към България е вдъхновение за всички нас“, подчерта Стоян Таслаков в обръщението си към присъстващите.

Народните представители проведоха и работна среща с българската общност. Присъстваха учители, директори, преподаватели в университети, адвокати и общественици, както и представители на българското посолство. В продължение на няколко часа те обсъдихме проблемите и трудностите, с които нашите сънародници се сблъскват. Съставиха дълъг списък с проблеми, които да поставят на вниманието на министерствата и да изискват действия и решения, използвайки парламентарната комисия по политиката за българите извън страната

С присъствието си народните представители от „Възраждане“ Стоян Таслаков и Ангел Георгиев още веднъж изразиха подкрепата си за българските общности зад граница.

