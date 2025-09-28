Възраждане: Неделя е ден на църквата и Бога

Преди броени дни в интернет пространството излязоха фалшиви кадри, създадени с изкуствен интелект, на които се показва по манипулативен начин как патриарх Даниил рекламира стоки и услуги.

Знаем кои са “враговете” на българския патриарх – едно кресливо, маргинализирано политическо малцинство, което е оскотено от своята духовност и човечност.

Важно е да знаете, че патриарх Даниил не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип.

Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.

Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

А към тези, които могат да посегнат на вярата ще кажем следното:

Еклесиаст 11:9 Знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.

