„Възраждане“ настоява за независим одит след ударено от ток дете във Варна

Инцидент с дете на детска площадка в квартал „Младост“ във Варна предизвика сериозно обществено внимание и тревога. Преди дни дете е било ударено от ток от уличен стълб, изграден заедно с площадката зад блок 115 преди няколко години. Това съобщи от мястото народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов, придружен от общинския съветник Диян Атанасов.

„Проверихме състоянието на съоръженията и установихме, че на стълба, където е станал инцидентът, липсва заземяване – жизненоважен елемент за безопасността на подобни инсталации. На съседния стълб такова заземяване има, но тук очевидно е пропуснато“, обясни Коста Стоянов.

Диян Атанасов, който е електроинженер, потвърди, че подобна пропуск може да бъде пряка причина за възникналия тежък инцидент. Според него ситуацията е показателна за липса на качествен контрол при изграждането и поддръжката на съоръженията.

От „Възраждане“ настояват за реална и независима проверка на всички улични стълбове и електрически съоръжения в целия град.

„Недопустимо е Община Варна да възлага инспекция на фирмата, която поддържа същите съоръжения. Тя няма как сама да признае, че те са неизправни. Изискваме независим одит, който да гарантира сигурността на децата и гражданите“, подчерта Стоянов.

Според политическата организация случаят е пореден пример за нехайство и липса на контрол върху обществено значими проекти, изграждани в предишни години.

„За нас е важно децата на Варна да растат в безопасна среда, а родителите да бъдат спокойни, че общината упражнява ефективен контрол“, добавиха от „Възраждане“.

Коста Стоянов и Диян Атанасов бяха категорични, че е необходимо да бъдат предприети всички мерки, за да се гарантира безопасността на децата, за да не се повтори подобен инцидент.

Какво още казаха Коста Стоянов и Диян Атанасов може да видите тук:

