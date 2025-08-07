“Възраждане” настоява кметът на Дупница да спази закона

След издадени няколко констативни протокола на РИОСВ за строителна площадка, известна като „Елез дере“, която е незаконна, кметът на Дупница продължава да подпомага използването й.

Припомняме че от 26 юли активисти на „Възраждане“ настояват да бъде спазено разпореждане, наложено с протокол ККФОС-ЛД-7 от 05.03.2025 г. на РИОСВ, с което кметът на община Дупница се задължава да почисти наличните отпадъци в Елез дере и да уведоми институцията, че е извършил това. Като крайният срок е 13.04.2025 г.

Издадени са още две предписания, с които кметът на Дупница също не се съобразява.

С констативен протокол ККФОС-ЛД-15 се предписва Община Дупница да не използва поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 и съществуващото в него стоманобетоново хале в м. Елез дере за „претоварна площадка за отпадъци“. Срокът за това е 25.04.2025 г.

С констативен протокол ККФОС-МН-39, точка 3, РИОСВ предписва кметът на община Дупница да ограничи по подходящ начин достъпа на превозни средства до поземлен имот с идентификатор 68789.334.42 със срок 15.01.2025г.

Предписанията не се изпълняват, а вместо това площадката все още продължава да се използва. Това провокира активистите на „Възраждане“, водени от Александрина Стоилова да блокират пътя, по който се стига до площадката. В отговор на това кметът им изпраща полиция и ги заплашва с арести.

Така работи феодалната мафия в Дупница, подпомагана от кмета. Вместо да осигури спазване на разпореждането, тя подпомага нарушителите.

Facebook

Twitter



Shares