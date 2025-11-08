„Възраждане“ настоя за прецизиране на Закона срещу спортното хулиганство

Веселин Вешев: Създават се реални трудности за провеждане на състезания

„Възраждане“ се въздържа от подкрепа на законопроекта на ГЕРБ за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, добил популярност като „Закон срещу спортното хулиганство“. Основните мотиви за това изрази от парламентарната трибуна народният представител Веселин Вешев, който е шампион и рекордьор по вдигане от лег и силов трибой.

„Законът е приложим за определени спортове и необходим, но за някои създава реални трудности за провеждане на спортните състезания и определено има нужда от прецизиране“, предупреди Вешев. Според него новите мерки вменяват задължения и поставят изисквания най-вече към организаторите на спортните състезания.

„Ние се готвим да приемем един закон заради една шепа лумпени, които посещават един много малък кръг от спортни състезания, които спортове се броят на пръстите на едната ми ръка. А в България съществуват и се практикуват над 100 вида спорт. Всички те възпитават в спортсменство, спазване на правилата, взаимопомощ и приятелски отношения“, каза преди гласуването народният представител и подчерта:

„Нищо не налага създаването на буферни зони между привържениците на отделните състезатели или на отборите. Не виждам и как това може да се случи в спортове с много голям брой отбори“, каза Вешев.

Той припомни Европейското първенство по вдигане на тежести, което се проведе миналата година в София и събра над 10 хиляди зрители. „На това първенство никой не си и помисли, че може да има риск от инциденти от страна на публиката. Също така състезания се провеждат във физкултурни салони на училища, провеждат се в киносалони и на открито – места, където няма нито контрол на достъпа, нито контрол на зрителите“, подчерта Вешев, като сподели, че е бил съдия и на състезания по канадска борба, които са провеждани в дискотека.

„Как ще бъдат сертифицирани тези места като спортен обект, за да отговарят на изискванията на законопроекта? И провеждането на състезания в такива места не е наш български патент – най-голямото състезание в световния културизъм, „Мистър Олимпия“ доскоро се провеждаше в голям хотелски комплекс в Лас Вегас“, каза Вешев.

Той отбеляза и че според изискванията на предлагания законопроект спортните федерации трябва да изготвят протокол за цялостна оценка на риска от нарушаване на изискванията за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия. „Минималният срок за изготвянето на този протокол и то при определени условия, е 30 дни. От друга страна обаче, официалният график за провеждане на едно спортно състезание може да бъде съставен едва след като бъдат събрани заявките от всички участници в това състезание. В някои спортове те са около 200 участници за едно състезание и спазването на този срок е изключително трудно“, предупреди народният представител.

Въпреки забележките, управляващото мнозинство прие на първо четене законопроекта със своите 129 гласа „за“. Други 9 депутати бяха „против“, а 45, включително „Възраждане“, гласуваха с „въздържал се“.

Така предстои да се създаде Национална координационна комисия към МВР, която ще изготвя план за сигурност и организация при спортни събития. Ще има нова наредба, която ще определя стандартите за спортните обекти – инфраструктура, оборудване и обучение на персонала. Въвежда се сертифициране на спортните съоръжения. Появява се нова длъжност – „стюарди“, които ще се грижат за реда и безопасността по време на събития. Ще бъде създаден Национален информационен център и регистър към МВР за обмен на данни. Въвежда се определение на „противообществена проява“ и се описват мерките и наказанията при такива случаи. Определят се санкции за собственици, ползватели и организатори, които не спазват изискванията за сигурност. За нарушители се предвиждат глоби, обществено полезен труд, както и задържане за срок до 25 денонощия.

