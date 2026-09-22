„Възраждане“: Над 16 700 българи са подкрепили кандидатпрезидентската двойка Костадинов – Волгин
От партията благодариха за доверието и отправиха пожелание за успех на Костадин Костадинов и Петър Волгин
Над 16 700 българи са гласували в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, съобщиха от „Възраждане“.
От политическата формация благодариха на гражданите, дали своята подкрепа за кандидатите.
„Над 16 700 българи гласуваха за кандидатпрезидентската двойка Костадинов – Волгин. Благодарим за доверието, българи!“, се посочва в съобщението на партията.
От „Възраждане“ завършиха посланието си с пожелание за успех: „Бог пред нас, ние след него!“