„Възраждане“: Над 16 700 българи са подкрепили кандидатпрезидентската двойка Костадинов – Волгин

От партията благодариха за доверието и отправиха пожелание за успех на Костадин Костадинов и Петър Волгин

Над 16 700 българи са гласували в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин, съобщиха от „Възраждане“.

От политическата формация благодариха на гражданите, дали своята подкрепа за кандидатите.

„Над 16 700 българи гласуваха за кандидатпрезидентската двойка Костадинов – Волгин. Благодарим за доверието, българи!“, се посочва в съобщението на партията.

От „Възраждане“ завършиха посланието си с пожелание за успех: „Бог пред нас, ние след него!“