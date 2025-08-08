„Възраждане“: Милан Димитров е на едно писмо от свободата

Необходимо е изпращането само на едно писмо от МВнР до САЩ

Народният представител Ангел Георгиев проведе среща със зам.-министъра на външните работи Мария Ангелиева с искане българската държава да помогне на българина Милан Димитров. Според американския адвокат, който защитава нашия изгнаник, съществува възможност за споразумение с прокуратурата в САЩ. Ако българските власти изпратят писмо до нея, в което ясно да опишат, че следят случая и са загрижени за нашия сънародник, то шансът на Милан Димитров да се договори с прокуратурата нараства. Целта е българинът да получи около три години затвор, които реално вече е излежал и може да бъде освободен. От негова страна ще се наложи да каже, че е виновен, въпреки че не е, но според адвокатите това е единственият шанс да избегне доживотния затвор. Шанс, който Милан Димитров може да има, ако българската държава този път застане зад него.

Припомняме, че от почти три години нашият сънародник Милан Димитров е изоставен от страната ни. Той беше задържан по абсурдни обвинения, съден при съмнителен съдебен процес, задържан в затвора в Гърция без основание и екстрадиран тайно, посред нощ, обут само с чехли. С него не бяха взети животоспасяващите му лекарства и животоспасяващият му апарат за сънна апнея, от която страда. Срещу Милан няма доказателства, а предположения на чиновници от САЩ и магистрати в Гърция, които очевидно изпълняват поръчките им. Платките, с които обвиняват Милан, че е злоупотребил, които са в основата на обвинението за шпионаж в полза на Русия, са налични до една в офиса на фирмата в София, в която той е постъпил на работа след като са закупени платките. Няколко пъти семейството на Милан Димитров моли българската страна за съдействие, но без успех. Единствените, които се ангажираха със защитата на сънародника ни, са народните представители от „Възраждане“, които се застъпиха за него по всякакъв начин. Народният представител Ангел Георгиев присъства на всички дела на Милан, проведе поредица от разговори с министри на МВнР. Всички народни представители дариха средства за защитата на Милан в САЩ, тъй като средствата не достигнаха, проведоха кампания за набиране на средства, за да осигурят защитата на българина Милан Димитров.

Сметката за набиране на необходимата сума от 150 000 долара е на името на Александър Димитров, брат на Милан Димитров.

Сметката е открита в Първа инвестиционна банка:

Сметка в лева: IBAN: BG78FINV91501017784802

BIC: FINVBGSF

Сметка в евро: BG24FINV91501017784804

BIC: FINVBGSF

Сметка в долари: BG40FINV91501017784807

BIC: FINVBGSF

Revolut: @AlexanderDimitrov613

Paypal : alex@dimitrov.ca

Основание: Дарение за адвокатски хонорар по случая Милан Димитров

Призоваваме всеки български гражданин, който има възможност, да помогне на нашия сънародник, изпаднал в беда.

Facebook

Twitter



Shares