„Възраждане“ – Карлово: Не на завода за барут! Не на унищожаването на Розовата долина!

На 30 октомври от 10:00 часа пред сградата на община Карлово ще се проведе мирен протест, организиран от „Възраждане“- Карлово, по време на редовната сесия на Общинския съвет.

Поводът е разглеждането на докладна записка за промяна на подробния устройствен план (ПУП), която предвижда изграждането на завод за барут върху 520 декара земя, основно горски територии.

От политическата организация призовават всички жители на община Карлово и на цяла България да се съберат и да присъстват лично на сесията, за да изразят своята позиция и да настояват за обществено обсъждане на проекта, преди да се вземат решения, които засягат здравето, сигурността и бъдещето на региона.

„Не позволявайте да отровят Розовата долина! Не допускайте да превърнат един от най-красивите и плодородни райони на страната в стратегическа военна мишена!“, заявяват от „Възраждане“.

От организацията подчертават, че България няма нужда от завод за барут, а от чист въздух, спокойствие и устойчиво развитие. Природа на страната ни е богатство, а не разменна монета за чужди интереси.

