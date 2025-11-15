“Възраждане” кани всички парламентарни групи, които не са подкрепили закона, да подпишат конституционното искане относно “Лукойл”

„Възраждане“ отправя покана към останалите парламентарни групи, които не са подкрепили Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, да подпишат изготвеното от политическата организация мотивирано искане до Конституционния съд за обявяването на неговата противоконституционност – с цел достигане на минималния брой от подписи от поне 48 народни представители под искането, за да може да бъде внесено то.

Според „Възраждане“ направените законодателни промени са противоконституционни. Прекомерните и безконтролни правомощия на особения търговски управител да се разпорежда неограничено във времето с имуществото на дружеството, според партията противоречат на Основния закон и залегналия в него принцип на свободната стопанска инициатива. Забраната за оспорване на действията на държавните органи и на особения търговски управител прегражда пътя за защита на конституционно гарантирани права – правото на неприкосновеност на частната собственост, принципа на съдебен контрол над актовете на администрацията, като и правото на защита, уредено в чл.56 и в чл.122 от Конституцията на Република България.

Освен това вкупом промените, приети експресно от мнозинството, противоречат на принципа на разделение на властите. Затова народните представители от „Възраждане“ се надяват искането да събере нужните поне 48 подписа от народни представители и да бъде внесено възможно най-скоро в Конституционния съд.

Facebook

Twitter



Shares