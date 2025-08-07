“Възраждане” искат отстраняване на двама от номинационната комисия за КПКОНПИ

Според най-голямата опозиционна партия са нарушени правилата, поради което е необходимо незабавното отстраняване на Силвия Къдрева и Венера Милова от състава на номинационната комисия.

От „Възраждане“ искат стартирането на процедура по замяната им, като настояват работата на номинационната комисия да се преустанови до избирането на нови членове, които да отговарят на всички правила. Дейността на номинационната комисия е важна, защото тя е по провеждане на процедурата по номиниране, разглеждане на кандидатури и избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията.

Според „Възраждане“ под сянката на уж новата номинационна комисия, заедно с мотивите за деполитизация на избора и безпристрастен процес по оценяване на професионалните качества на кандидатите, всъщност ще се прикрият точно наличието на споменатите порочни практики, съпътстващи традиционно подобни избори.

По отношение на Силвия Къдрева притесненията на „Възраждане“ са, че е била ръководен член от 2018 г. до 2023 г. в държавния орган КПКОНПИ, а след това в отделената КПК до 21 май 2025 г., когато е избрана за заместник-председател на Сметната палата от управляващото мнозинство на Народното събрание. През времето, когато тя е била ръководен член, първоначално на КПКОНПИ, а след това на КПК, двама от кандидатите са били нейни подопечни. Стоян Петков и към момента е на позицията Директор на специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“, а Петър Коев – Зам.директор на същата дирекция.

Според „Възраждане“ тази професионална обвързаност до съвсем скоро е предпоставка за конфликт на интереси и оценките, които ще даде Силвия Къдрева за двамата кандидати, ще повдигнат съмнения относно обективността и безпристрастността им. Тази йерархична връзка в професионалната кариера на двамата кандидати и г-жа Къдрева като оценител е предпоставка за вече изградено мнение относно професионалните качества на двамата кандидати, като съответно ги поставя в неравен старт спрямо останалите ч.

„На заеманите длъжности г-н Петков и г-н Коев са докладвали на г-жа Къдрева за свършената от тях работа, което е в защита на нашите твърдения, че професионалните качества на двамата кандидати вече са били представени пред г-жа Къдрева и е възможно наличието на субективизъм.“, посочват от „Възраждане“ в изпратеното от тях становище,

По отношение на Венера Милова – от 2013 г. до момента тя развива своята професионална дейност в административни органи, ръководени от кадри на ГЕРБ. За периода от 2013 г. до 2024 г. Венера Милова е заемала позициите главен експерт, началник отдел „Управление на информационни проекти и ИТ одит“, „секретар“ на Столична община и директор на дирекция „Административно обслужване“, като през това време кмет е била Йорданка Фандъкова от ГЕРБ, а сега настоящ народен представител от ПГ ГЕРБ-СДС. От април 2024 г. г-жа Милова заема длъжността секретар на община Самоков с кмет, издигнат от ГЕРБ. От февруари 2025 г., когато се сформира редовно правителство доминирано от ГЕРБ, тя е назначена за главен секретар в Министерство на правосъдието, което е с министър от квотата на ГЕРБ.

Гореизложените факти показват, че г-жа Милова не може или не желае да работи в административен орган, който не е управляван от представител на политическа партия ГЕРБ. И докато това не е укоримо при равни други условия, то за член на номинационната комисия е предпоставка за политизиране на избора на членове на КПК, след като част от кандидатите са издигнати именно от ГЕРБ.

„Смятаме, че лице, на което сегашният му административен пост зависи до голяма степен от благоразположението на представители на ГЕРБ, е неспособно да направи безпристрастна оценка, която да е в интерес на народа, а не на тясно политически интереси.“, категорични са от най-голямата опозиционна сила в парламента -„Възраждане“.

С тези мотиви те искат отстраняването на Венера Милова и Силвия Къдрева от номинационната комисия.

Facebook

Twitter



Shares