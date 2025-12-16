„Възраждане“ инициират българският трибагреник да се вее във всяка община от Великотърновска област

Веднага след протестите от „Възраждане“ внесохме в парламента законопроект за отлагане въвеждането на еврото у нас с една година – от 1 януари 2027 година, тъй като страната ни не е готова.“

Това съобщи днес на пресконференция в БТА във Велико Търново народният представител Ангел Янчев. Той припомни, че от началото на година „Възраждане“ организира многократно протести за запазване на българския лев, а само във Велико Търново са организирани шест.. Освен нестабилната политическа ситуация- липсата на редовно правителство и на приет бюджет за догодина, Янчев посочи като аргумент за отлагането и манипулираните данни за дефицита и вероятността инфлацията да достигне до 20 %, което ще се отрази на българите. Той изтъкна и че евродепутатът и председател на „Европа на суверенните нации“ Станислав Стоянов е внесъл иск в Общия съд на ЕС за потъпкване на правата на българските граждани заради отхвърлената подписка за насрочване на референдум.

„Нашият евродепутат Станислав Стоянов внесе в Общия съд на ЕС иск, с който оспорваме решението за приемането на еврото в България като според мотивите в иска е било извършване потъпкване на критерии и на общоевропейското право. Съдът още не се е произнесъл и това е един от мотивите да искаме отлагане на влизането на еврото“, посочи той.

Прогнозите на Янчев са, че до създаване на нов коалиционен кабинет няма да се стигне и ще се върви към предсрочни парламентарни избори през пролетта. Според него, избирателната активност тогава ще бъде висока и голяма част от хората ще дадат подкрепата си на партиите, които са срещу въвеждането на еврото. По този начин изборите ще се превърнат в един своеобразен референдум, в който българите все пак ще получат възможност, макар и индиректно, да заявят своето нежелание от смяната на изконната българска валута лева с еврото.

Той обясни още, че „Възраждане“ са за преосноваване на третата българска държава, като това включва: приемане на нова конституция, въвеждане на двукамарен парламент, като броят на депутатите в долната камара да бъде намален. Предвижда се и промяна на формата на държавно управление от парламентарна в полупрезидентска република, каквато е формата днес в страни като Франция, Русия и Турция. При нея се увеличават правомощията на президент като той има право да разпуска народното събрание. Предвижда се също и промяна на изборния кодекс. Според Янчев хартиените бюлетини трябва завинаги да останат в историята и да се премине към изцяло машинно гласуване. Трябва да бъдат намалени и броят на министерствата от 19 на не повече от 10. А освен това да бъдат ликвидирани десетките агенции и регулатори, които гълтат до 2 млрд. лв. от държавния бюджет. Излишна, според него, е и фигурата на главния прокурор.

Ангел Янчев коментира и заявката на президента Румен Радев за свой политически проект. „До седмици той трябва да реши ще остане ли като президент или ще оглави новата си партия. Така ние ще разберем президент ли имаме или шарлатанин“, каза Янчев. Според него президентът чрез новата си партия най-вероятно ще управлява заедно с „Продължаваме промяната“, които били създадени от него и част от тях били министри в неговите служебни кабинети.

По идея на Венцислава Йорданова, общински съветник във Велико Търново, във всяка община от великотърновска област от организацията предлагат да се монтира пилон с българското знаме. Предложенията се внасят от общинските съветници или от членове на „Възраждане“ по места в местните парламенти. „Целта на инициативата е да бъдем горди с градовете и националните си символи“, обясни Янчев. Досега предложението вече е гласувано и прието в Елена, като там пилонът ще бъде монтиран в началото на града. Предложения досега са внесени още и в Свищов, Лясковец и Велико Търново. Предстои това да се случи и в останалите общини.

В контекста на надеждата, че българският лев ще бъде запазен догодина, Янчев препоръча: „Слагайте монети от по един или два лева в новогодишната баница!“

