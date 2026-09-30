„Възраждане“: Горивата повличат храните нагоре, ценовият натиск тепърва започва

Димо Дренчев постави въпроса за сериозните регионални ценови разлики, а Петър Петров поиска от министър-председателя конкретни решения на Министерския съвет

„Възраждане“ настоява цените на основните хранителни стоки и горивата да бъдат поставени във фокуса на правителството и парламентарния контрол. От политическата организация посочват, че поредица от искания за изслушване на представители на контролните органи и ресорните министри са били отхвърлени, въпреки продължаващия ръст на цените.

Димо Дренчев заяви на брифинг пред медиите в столицата, че за поредна седмица „Възраждане“ е поискала изслушване по темата. Предходни предложения за изслушване на председателите на КЗП и КЗК, както и по темата за цените на горивата, не са получили подкрепа. Тази седмица е било отхвърлено и искането за изслушване на председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов.

Дренчев обърна внимание на данните за цените на едро, според които при значителна част от стоките се отчита ръст само в рамките на една седмица. Той постави акцент и върху големите регионални разлики при цените на кашкавал, сирене, брашно, ориз и други основни продукти.

Според него разлики от над 100% между отделни области не могат да бъдат обяснени единствено с транспортните разходи и поставят сериозни въпроси за конкуренцията и начина, по който функционира пазарът.

Като основен проблем Дренчев посочи и цените на горивата. По думите му редица европейски държави вече са предприели мерки чрез намаляване на акцизи, ДДС или комбинация от двете, докато предприетите до момента действия в България са ограничени.

Той предупреди, че ценовият натиск при горивата вече се пренася върху цените на стоките на едро, а следващият ефект ще бъде усетен и при цените на дребно.

Петър Петров постави въпроса за политическата отговорност и конкретните действия на правителството. След отхвърлените искания за изслушване на контролните органи, както и на министрите на земеделието и икономиката, народният представител от „Възраждане“ е внесъл въпрос към министър-председателя по реда на парламентарния контрол.

Петров настоява да стане ясно дали Министерският съвет ще използва данните на контролните органи за ръста на цените на основните хранителни стоки и какви конкретни решения ще бъдат предприети. Той очаква отговор по време на парламентарния контрол в петък.

„Възраждане“ ще продължи да внася искания за изслушване на представителите на изпълнителната власт и контролните органи, докато не бъдат представени конкретни мерки срещу растящите цени.

Петров припомни и внесените законопроекти за намаляване на ДДС върху стоките от малката потребителска кошница, стоките от първа необходимост и горивата, като политическата организация ще настоява те да бъдат разгледани.

Според „Възраждане“ дневният ред на обществото все по-ясно се определя от цените, инфлацията и обедняването, а правителството трябва да отговори с конкретни решения, а не с отказ от парламентарен контрол.