Възраждане: ГЕРБ достигат невиждани нива в корупцията в Пловдив, щом европрокуратурата се намесва

Провеждащата се акция на Европейската прокуратура в Пловдив и съмненията за измама, свързани с проект за обществена поръчка на стойност близо 3 милиона лева, показват за пореден път дълбоките корупционни зависимости, изградени по време на управлението на ГЕРБ в града.

Разследването е свързано с проект за обновяване на административната база на общинските предприятия „Чистота“ и „Градини и паркове“. По първоначална информация има данни за представени документи с надценени количества и завишени цени, както и за злоупотреби със служебно положение от страна на длъжностни лица в периода 2022-2023 година.

От „Възраждане“ – Пловдив подчертават, че случващото се е естествен резултат от дългогодишното управление на ГЕРБ, което е наложило модел на безнаказаност, задкулисие и разпиляване на публични средства. „Освен некадърното и некомпетентното управление на града, сме свидетели на здраво завързан корупционен възел, чиито архитекти са няколко мандата на ГЕРБ във втория по големина град у нас.“, се казва в позицията на политическата организацията.

„Възраждане“ – Пловдив силно се надява виновните лица да бъдат установени и вкарани ефективно в затвора. „Крайно време е да практиката на колективна безотговорност да бъде пратена в историята. Време е за истинско правосъдие!“, казват още от организацията.

